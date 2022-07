La madre de Anabel Pantoja, Merchi: "mi hija está enamorada hasta las trancas (...) lo que Yulen sienta es otra cosa"

MADRID, 15 Jul. (CHANCE) -

Anabel Pantoja, contra todo pronóstico, lleva 86 días en Honduras, haciendo frente al reality "Supervivientes". De hecho, hoy cumple 36 años alejada de su familia y de su nuevo amor, Yulen Pereira. Pero a la sobrina de Isabel Pantoja no le han faltado las felicitaciones, en especial, la de su madre Merchi Bernal, quien ha aprovechado para hacer unas declaraciones en defensa de su hija.

Merchi dejó constancia de lo mucho que añora a su hija en este día tan especial por su onomástica y lo manifestò explicando que "ya llevamos más de tres años separadas en su cumpleaños, por la pandemia, mi operación y ahora esto, pero para mí el 15 de julio es fundamental en mi vida". Y subrayó que "claro que este no es un gran cumpleaños para ella, está allí con cuatro, acostumbrada a los pedazos de cumpleaños que yo le he hecho".

Parece que Merchi aún no se fia mucho de las intenciones de Yulen, al menos eso se deduce al escucharle decir sobre Anabel que "mi hija está enamorada hasta las trancas" y, sin embargo, cuando opina sobre el esgrimista, acentúa "yo a este chico no le conozco, no sé qué intenciones lleva y por eso no me atrevo a decir nada. El sentimiento de mi hija es una cosa y lo que él sienta puede ser otra, no puedo opinar".

Además, cuando vio la felicitación que Yulen le había dedicado en su Instagram a Anabel, con una fotografía en la que se están besando y un pie en el que se puede leer: "qué bonita es la vida cuando tomas un camino y te regala cosas mágicas. Felicidades, nena", Merchi se limitó a decir "ya tiene una felicitación más", aunque poco después, añadió "es muy bonita, a ver si sale adelante" ¿Se habrá ablandado el corazón de Merchi ante el romántico gesto de Yulen?