Makoke responde a Kiko Matamoros tras llamarla “pesada” por hablar de él: “¡Qué diga misa!”

MADRID, 5 Ago. (CHANCE) -

Makoke, figura televisiva y ex esposa de Kiko Matamoros, no ha dudado en contestar a ciertos comentarios que el padre de su hija Anita ha hecho sobre ella. El colaborador la había etiquetado como "pesada" por continuar hablando de él en los medios. Sin embargo, Makoke no se ha quedado callada y ha optado por responder a través del equipo de Europa Press con determinación y una pizca de ironía.

"Si me preguntan sobre mi vida, evidentemente, para bien o mal, ha estado en ella... ¡qué diga misa: miau, miau!" ha dicho Makoke sin pelos en la lengua. Por otro lado, también ha querido hablar de su hijo Javier Tudela, revelando un gesto conmovedor que tuvo antes de someterse a una cirugía de tobillo. "No me lo quiso decir para que no abortara el viaje, me lo dijo el mismo día que se lo hacía, el ligamento roto, está bien, con su chica, su niño… Ayer estuve con él todo el día, he venido a la gala pero mañana me vuelvo para estar con él”, ha confesado emocionada.

Makoke, quien ha demostrado ser una abuela cariñosa, ha celebrado la próxima llegada de una niña a la familia por parte de su hijo Javier. “Sí, una niña… Mi ojito derecho, un amor de niño estoy feliz por todo, la vida me sonríe mucho, estoy pasando una época de las más dulces de la vida”, ha compartido con alegría.

Pero cambiando de tema, cuando se le preguntó sobre su opinión sobre los acontecimientos relacionados con Marta Peñate en un concurso en el que ambas han participado, Makoke ha preferido guardar silencio por el momento. En el ámbito del amor, la colaboradora deja entrever que su corazón está latiendo de nuevo, insinuando una nueva ilusión en su vida. Aunque no quiso dar más detalles, su actitud esperanzadora sugiere que está abierta a todo lo que llegue.