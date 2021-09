Manu Tenorio nos aclara la polémica del homenaje de Álex Casademunt

MADRID, 25 Sep. (CHANCE) -

Son muchas las informaciones que ha habido a lo largo de estas últimas semanas sobre el homenaje, cancelado, que se iba a llevar a cabo a Álex Casademunt, pero lo cierto es que ninguno de sus compañeros han querido hablar públicamente de ello. Aseguraban que no tenían información y que no sabían porque se había cancelado, ya que solamente habían recibido el 'no' por parte de la organización.

Hemos hablado con Manu Tenorio y nos ha hablado sobre la suspensión del homenaje a Álex Casademunt: “No tengo que comentar nada del tema de Álex, desde un principio se tenía que haber organizado mejor, no haber puesto la primera fecha a mitad de verano, lo importante es que espero que alguna productora veamos la forma de canalizar un homenaje a un compañero que ha significado mucho para muchas generaciones, y que lo que se recaudara fuera para las niñas”.

En cuanto a las declaraciones de la madre de su compañero, asegura que: “No lo sé, lo que sé es que la madre de Álex es una mujer extraordinaria, encantadora y a mi y a mis compañeros el fatídico día nos recibió con mucho amor, como toda su familia” y confirma que participaría si ella misma organiza algo gratuito: “Participaría gratis y del tirón, es mi amigo y le tengo todos los días en el corazón y sería perfecto poder hacer un concierto para él”.

