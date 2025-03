Manuel Cortés Bollo explota contra Isa Pantoja: "Si tú ya me conoces y no te sorprende, a mí menos de ti, querida"

MADRID, 7 Mar. (CHANCE) -

Isa Pantoja ha vuelto a hablar este viernes en 'Vamos a ver' sobre los Bollo asegurando que no tiene nada que ver con ellos y que los tiene completamente superado en su día a día. Unas declaraciones que se producen después de que Raquel Bollo le contestase desde 'TardeAR' que para no fiarse de ella, bien que tira de sus amistades para lo que le conviene.

Ahora, Manuel Cortés Bollo ha utilizado sus redes sociales para contestar una vez más a Isa y ha confesado que está "bastante cansado de que siempre se actúe de la misma forma tirando la piedra y escondiendo la mano".

El exconcursante de 'Supervivientes' no entiende porqué Isa "primero disparo y luego... 'no, es que no están en mi vida, es que me da pereza, no lo han superado'" y ha decidido contestarle: "Aquí no hay nada que superar porque cuando algo te importa 0 en tu día a día poco hay que superar".

Además, ha afirmado: "Si tú ya me conoces y no te sorprende, a mí menos de ti, querida. Yo tampoco me fiaría de personas que actúan como tú, relacionándote con x personas y exponiéndoles x temas detrás de cámaras para que luego te pregunten por él".

Cansado de estar en el foco mediático, Manuel ha mostrado su hartazgo: "Ya está bien que ni los buenos son tan buenos ni los malos tan malos".

Una 'guerra' mediática que tiene su origión tras la quedada que organizó Anabel Pantoja en Sevilla en la que no estuvo Isa y esta asegurase días después que no estaba invitada, pero que por un parte lo agradecía porque no se fía de Raquel Bollo y no le hubiese gustado compartir el mismo espacio.