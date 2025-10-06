Manuel Martos da la última hora sobre la salud de Raphael tras suspender su último concierto por una bronquitis

MADRID, 6 Oct. (CHANCE) -

El pasado 26 de septiembre, Raphael se veía obligado a suspender su concierto en Zamora "por motivos médicos relacionados con un proceso gripal", como explicaba su oficina de representación a través de un escueto comunicado. Una semana después, era el de Linares el que reaparecía en redes sociales para anunciar el aplazamiento del show que tenía previsto ofrecer en Murcia este sábado 4 de octubre, poniendo nombre a su dolencia.

"Querido público. Por prescripción médica, debido a una bronquitis me veo en la obligación de cancelar el concierto que íbamos a celebrar este sábado, 4 de octubre, en la Plaza de Toros de Murcia dentro del Festival Murcia ON", ha informado, revelando además que el espectáculo se aplaza "al próximo 23 de mayo de 2026 en el mismo recinto".

"Volveré con más fuerzas que nunca para reencontrarme con vosotros", ha prometido, finalizando su comunicado lamentando profundamente "las molestias que esta situación pueda causar", y agradeciendo "de corazón vuestra comprensión, cariño y paciencia".

Ante la preocupación lógica desatada respecto al estado de Raphael tras el accidente cerebrovascular que sufrió el 17 de diciembre de 2024, y tras el que fue diagnosticado de un linfoma cerebral con dos nódulos que le obligó a retirarse de los escenarios durante seis meses, su hijo Manuel Martos ha reaparecido para lanzar un mensaje tranquilizador sobre la salud de su padre.

"Nada, está muy bien, recuperándose. Yo creo que como media España, estamos medio malos, catarros, gripes, etc. Y al final eso también te afecta la garganta y si no estás al 100% pues no... Es una bronquitis y al final eso es descanso, reposo y nada, poco a poco se recuperará" ha explicado con una sonrisa.

"Pero vamos, por lo demás, todo lo demás está muy bien. Él está, claro, mucho mejor recuperándose, pero eso hasta que no está al 100% pues no puede" ha añadido, insistiendo en que es "una tontería, nada importante", y asegurando que en cuanto esté repuesto retomará su gira, algo que el cantante de 'Escándalo' está deseando.

Respecto a cómo se encuentra de ánimo Raphael al haber tenido que suspender dos conciertos, que es "lo que más le gusta", el exmarido de Amelia Bono reconoce que aunque "le cuesta, él está bien": "Es buen paciente, buen enfermo. Él está con ganas de volver pero lo entiende perfectamente y ya te digo, como es una cosa que, aunque es una pena tener que de repente empezar a aplazar conciertos, etc, pero al final es algo como muy normal". "Es un gripazo y ya está. Lo importante es que está perfecto" ha concluido.