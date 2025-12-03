Mar Flores echa balones fuera al preguntarle si asistirá al cumpleaños de su nieto: "Es obvio"

Mar Flores - EUROPA PRESS

MADRID, 3 Dic. (CHANCE) -

Alejandra Rubio anunciaba esta semana desde 'Vamos a ver' que el próximo viernes celebrará el primer cumpleaños de su hijo Carlo sin organizar una gran fiesta o reunión familiar porque "no se puede". Su madre trabaja ese día y por ello, la idea es que haya "poquita gente" y que lo vayan celebrando "como puedan", en varios días y con distintos grupos, dejando caer que Mar Flores y Carlo Costanzia padre no van a coincidir, mientras que la presencia conjunta de las abuelas sí sería posible.

Sin embargo, la modelo ha echado balones fuera cuando se le ha preguntado por su posible asistencia a la celebración, asegurando que "celebraré, por supuesto, el cumpleaños de mi nieto cuando ellos puedan y yo también".

La modelo se mostraba molesta al preguntarle si no tiene problema en coincidir con Terelu y si con quién no coincidirá es con Carlo padre: "Vaya preguntas", aunque confirmaba que "es obvio todo lo que estás preguntando, son cosas que son obvias, no tengo por qué contar más cosas".

Por último, Mar aprovechaba la presencia de la cámara para hacer promoción de su libro: "Comprar muchos libros para estar en calma", decía, animando a la gente a comprar sus memorias, que ya van por la segunda edición.