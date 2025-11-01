Mar Flores y su hijo, Carlo Costanzia, juntos ante las cámaras pese a sus diferencias

MADRID, 1 Nov. (CHANCE) -

Pese a la evidente distancia personal desde la publicación de las memorias de la modelo, Mar Flores y Carlo Costanzia han vuelto a coincidir como pareja profesional en el rodaje de 'Decomasters', el nuevo programa de decoración de RTVE. Madre e hijo aparcaron sus diferencias para afrontar una intensa jornada de trabajo en la que se les vio sonrientes y colaborativos junto al resto del equipo y concursantes, entre los que también se encuentran Samantha Vallejo-Nágera, Colate, la Terremoto de Alcorcón e Isa Panoja.

Aunque las cámaras han captado gestos de complicidad y buen humor entre los dos, fuera de plató persiste cierta frialdad desde que la autobiografía de la modelo sacó a la luz episodios delicados para su primogénito. Sin embargo, ambos demuestran una gran profesionalidad, cumpliendo con el guion y remando en la misma dirección en las grabaciones, evitando que sus temas personales interfieran en el trabajo.

En paralelo, las polémicas familiares generadas por las memorias siguen resonando. Alessandro Lequio ha sido uno de los principales afectados, y su exmujer Antonia Dell'Atte ha hecho públicas sus acusaciones por malos tratos. Por su parte, Carlo y Alejandra Rubio se mantienen firmes en su deseo de alejar a su hijo del foco mediático y preservar su infancia, una postura que refuerza el vínculo familiar lejos de la exposición pública que ambos vivieron en su niñez.

Así, 'Decomasters' se convierte en testigo de la reconciliación profesional de Mar Flores y Carlo Costanzia, demostrando que, aunque las diferencias personales existan, el compromiso laboral permanece intacto.