María Casado y sus palabras de aliento a Sara Carbonero tras su vuelta a Madrid

Maria Casado en los Premios Iris 2025 en la Real Casa de Correo a 16 de Enero de 2026 en Madrid (España). - EUROPA PRESS

MADRID, 17 Ene. (CHANCE) -

Sara Carbonero regresaba esta semana a la capital madrileña tras once días de ingreso hospitalario en Lanzarote donde estuvo disfrutando de sus vacaciones de Navidad. Muy pendientes de su estado de salud, parece que la periodista se recupera en casa con todos sus seres queridos después de comenzar el año de la peor manera.

La comunicadora tuvo que ser intervenida de urgencia el pasado 2 de enero cuando llegaba al Hospital José Molina Orosa de Lanzarote debido a un fuerte dolor abdominal. Tras varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital, Sara era trasladada a planta el 8 de enero donde permaneció hasta obtener el alta definitiva con la que ha podido volver a casa.

Mientras tanto, las muestras de cariño por redes sociales no han cesado y muchos rostros conocidos han aprovechado su presencia ante las cámaras para enviarle sus mejores deseos... la última ha sido María Casado.

La presentadora de Informativos Telecinco asistía este viernes a los Premios Iris y confesaba que "todo el mundo" está "muy pendiente de que se ponga bien". "Sabemos que es alguien que lo ha pasado mal por la enfermedad y ahora simplemente desearle que esté con los suyos, que se ponga y se reponga rápido y seguro que con el cariño de los suyos y de sus hijos lo va a hacer rápido", decía la periodista.