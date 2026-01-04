María Edite carga contra Julio Iglesias y lamenta que “se esté perdiendo” a su hijo: "Es tan mala persona"

MADRID, 4 Ene. (CHANCE) -

María Edite vuelve a situarse en el centro del foco mediático al hablar, una vez más, de su pasado vinculado a Julio Iglesias y del hijo que asegura tener con el cantante. Años después de aquellos hechos y con la vida del artista y de Isabel Preysler completamente encauzada por caminos diferentes, ella mantiene su relato y pone hoy el acento, sobre todo, en el papel de ese hijo "precioso" al que reivindica como la gran víctima de la historia. Desde su perspectiva, más allá de los titulares y del morbo, lo que realmente importa es el vacío que, según denuncia, ha dejado el cantante en la vida del joven: "Julio se lo está perdiendo. Es que es tan mala gente y tan mala persona. ¿Qué te voy a contar?", afirma con contundencia, dejando clara la herida que, asegura, sigue abierta.

Al recordar aquellos años, María Edite no entra en detalles románticos, sino que se limita a subrayar que fueron "bastantes, bastantes" las ocasiones en las que se vieron, y que ella vivió la situación desde una posición incómoda pero muy consciente de lo que ocurría. Explica que, en ese tiempo, llegó incluso a coincidir con la reina de los corazones: "Claro, estaba yo ahí, chicos, y...", relata, para después matizar que la que fuera esposa del cantante probablemente no se percató de su presencia, mientras que ella sí la vio claramente. "Ella igual a mí no me vio, pero yo a ella sí", recuerda, trazando la imagen de una joven que observa, en silencio, la vida oficial del artista mientras permanece en un segundo plano.

Además, insiste en que el cantante nunca le habló de Isabel, ni bien ni mal, y que ese silencio formaba parte de la dinámica de su relación. "No me hablaba nada. Ni bien ni mal. Nada", resume, dejando entrever una distancia emocional y un muro deliberado entre su vida privada y su vida familiar pública. Hoy, con el paso del tiempo, su discurso se centra menos en la pareja que el artista formaba entonces y más en la ausencia de reconocimiento hacia su hijo, al que reivindica como una realidad que no se puede borrar con el olvido.