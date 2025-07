María José Suárez, rotunda ante la polémica entre Valeri, Sheila Casas y Escassi

MADRID, 6 Jul. (CHANCE) -

La noticia de la semana -además de la detención de Cayetano Rivera tras protagonizar un altercado en un conocido restaurante de comida rápida- ha sido la ruptura sentimental de Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas. Este viernes, ambos utilizaban sus redes sociales para anunciar su decisión y aclarar que a veces el amor no es suficiente.

Además, ahora se ha unido Valeri a la polémica. Al parecer, la examante de Escassi podría "tirar de la manta" y destapar muchas cosas que sabe tanto de Sheila como del jinete, 'secretos' que no les dejarían en un buen lugar porque "joyitas no son", desvelaba este sábado en 'Fiesta'.

En este contexto, María José Suárez ha reaparecido ante las cámaras tras estallar la polémica y se ha querido mantener al margen. Tan solo un año después de que su relación con el colaborador de televisión terminase, la modelo no quiere opinar acerca de esta ruptura con Sheila: "No lo sé, no lo sé. No quiero decir nada, porque al final digo cualquier cosa y lo sacáis de contexto y lo ponéis en titulares".

Suárez acudía este sábado al concierto de Miguel Bosé en la Plaza de España de Sevilla y cuando escuchaba decir que es noticia, matizaba con rotundidad que "yo no", queriéndose desvincular de cualquier información que tenga que ver con su expareja y la actriz.