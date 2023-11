María del Monte deja entrever que ha hablado con Isa Pantoja tras su boda con Asraf Beno

MADRID, 9 Nov. (CHANCE) -

María Del Monte recogía este miércoles el Premio 'Mujer, Arte Y Cultura' en Sevilla y daba un discurso feminista en el que no dudó en hablar de su padre: "Quiero agradecer a una persona que en mi vida fue fundamental: mi padre, era un hombre de los cabales un hombre cabal, cuando decidí meterme en esto de la música me advirtió 'vas a estar en el barro, intenta no mancharte, yo no te he educado para que te manches en el barro'".

La artista recordó su infancia y cómo fue educada en una casa con cuatro hermanos: "En esa desigualdad en la que éramos 5 hermanos en la familia, de 4 chicos y yo, resulta que me enseñó a ser la reina del mambo, que cuando llegaba el sábado y se le daba una paga a cada uno de los hijos y la mía era el doble de cada uno de los niños".

Una anécdota que no pasó inadvertida, ya que uno de sus hermanos se rebeló un día y preguntó: "¿A la hermana por qué le das el doble? y mi padre le contestó: 'porque la niña no quiero que necesite nada de nadie, que no le invite al cine ninguno, ella que vaya con su cartera por delante. Son cosas que te marcan".

Muy ilusionada por este galardón, minutos más tarde hablábamos con ella y nos confesaba que "todos los premios son gratificantes, te llenan de satisfacción, este creo que al que solo optamos mujeres o sea que estamos de enhorabuena todas" con una sonrisa en su rostro que refleja el buen momento por el que estaba pasando.

Aprovechábamos la ocasión para preguntarle a la artista por la portada que ocupa esta semana Genoveva Casanova junto al Príncipe Federico de Dinamarca, pero sin embargo se hacía la sorprendida y aseguraba no saber nada: "Voy a poner cara de emoticono".

En cuanto a si se ha puesto en contacto con Isa Pantoja después de su 'Sí, quiero' con Asraf, la cantante dejaba entrever que podría haber existido una felicitación: "Sé que me tienes que preguntar, pero sabéis que llevo muchísimo tiempo sin responder a este tipo de preguntas y voy a seguir. Por supuesto que no es nada malo, pero las cosas que hacemos las personas para nosotros se quedan para nosotros".

De la misma forma, María no quiso opinar sobre los problemas económicos por los que estaría pasando Isabel Pantoja: "Yo voy a lo mío y voy a ir a lo mío es mi filosofía de vida", dejando claro de nuevo que no quiere saber nada de estas polémicas porque ya no pertenece a su círculo más cercano.

