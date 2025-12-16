María del Monte hace balance de su año más complicado: "Hay que echarle un poquito de valor"

Archivo - MARÍA DEL MONTE EN LA GALA 'BILLBOARD' STARLITE DE MADRID - EUROPA PRESS REPORTAJES - Archivo

MADRID, 16 Dic. (CHANCE) -

Tras un año duro debido al poceso judicial en el que se encuentra su sobrino Antonio Tejado por el robo que 'orquestó' en su propio domicilio, María del Monte hace balance de su año en su paso por la alfombra roja de la gala 'Billboard' de Starite Madrid. Siempre con la mejor de sus sonrisas y mostrando su lado más cariñoso con los medios, María reconocía que el tema de su sobrino es especialmente delicado para ella: "Una no tiene más remedio que entender que los demás están cumpliendo con su obligación, ¿no? Así que frente al derecho a preguntar también está el derecho a no poder responder o no querer".

A las puertas de la Navidad, María reconoce que es una época del año en la que tienes más presente que nunca a los que no están pero no por ello tienes que dejar de celebrar: "Hay que echarle un poquito de valor a todo... Lo mismo que nos enseñaron a nosotros nos toca transmitir y trasladar. A mis padres les faltaron los suyos y no por ello dejaron de darme alegría". Con único deseo de salud para el 2026, María reconoce que el 2025 no ha sido un año fácil para ella: "Todo el mundo tiene altibajos en su vida y, sin lugar a dudas, habrá mucha gente que esté mucho peor que yo. Entonces siempre hay que mirar la parte buena de lo que tienes".

Siempre muy sincera y natural, María también se pronunciaba sobre la sorprendente noticia de Sergio Ramos y su decisión de dedicarse al mundo de la música de una manera más profesional. "Esto es horas, horas y horas. Constancia, constancia y constancia. Los músculos de la garganta son como los de las piernas de un ciclista" remarcaba cuando le pedían un consejo para él.