María Pombo anuncia el nacimiento de Mariana, su tercera hija junto a Pablo Castellano

MADRID, 4 Ene. (CHANCE) -

María Pombo y Pablo Castellano ya son padres por tercera vez. La Influencer ha anunciado la gran noticia a tráves de su cuenta de Instagram, donde ha compartido la llegada al mundo de Mariana, su tercera hija. Un momento muy especial y de lo más esperado para toda la familia. La creadora de contenido, una de las más influyentes del panorama nacional, ha vuelto a emocionar a sus seguidores con esta gran noticia que marca un antes y un después en su vida personal.

María ha querido hacer partícipes a sus fans de este momento tan especial publicando tres stories cargados de emoción y naturalidad. En el primero, la pequeña de las hermanas Pombo mostraba una imagen de su bloc de notas en la que se podía leer: "Metas de 2026: Parir, sobrevivir. Metas cumplidas." A continuación, compartía una tierna fotografía de la recien recién nacida y, por último, publicaba una emotiva imagen de Pablo Castellano dando un beso a la pequeña Mariana, que llega para completar la familia junto a sus hermanos, Martín y Vega. La pareja que lleva más de seis años de sólida relación, consolida así su historia de amor formando oficialmente una familia numerosa, uno de los grandes sueños que María había confesado en varias ocasiones.

La noticia ha llegado a pocos días del comienzo de 2026, convirtiéndose en la mejor manera posible de iniciar el nuevo año para la familia Castellano Pombo que afronta esta etapa con ilusión u felicidad.