María Pombo y Pablo Castellano hacen caso omiso a la polémica: "Estamos en una nube"

Pablo Castellano y María Pombo - EUROPA PRESS

MADRID, 7 Ene. (CHANCE) -

El pasado 4 de enero, María Pombo y Pablo Castellano abandonaban el hospital con su tercera hija recién nacida en brazos asegurando que el parto había sido "soñado" y que con ella cierran una etapa familia "de la mejor manera", pero lo que no sabían es que la polémica tardaría poco en llegar.

Minutos más tarde, la influencer compartía con su comunidad de seguidores la vuelta a casa desde el coche y en el storie se apreciaba que su marido conducía a 140km/h. Una polémica que se ha hecho viral en redes sociales y que no han tardado en comentar sus haters.

Sin embargo, el matrimonio se ha dejado ver este miércoles ante las cámaras por el centro de Madrid y han asegurado que están "en un nube" y que han hecho caso omiso a todos los comentarios negativos que han recibido por este suceso.

La influencer ha desvelado que "estamos súper bien", que Mariana es "más mona y un angelito" y que sus hermanos la han recibido de forma entrañable: "Increíble, están felices los dos y Martín un súper hermano mayor, Vega no se entera tanto, pero es un juguete para ella".

En cuanto a las críticas, María ha dejado claro que "estamos tan felices que no tenemos nada que decir, estamos en una nube" y de esta manera han evitado hacer cualquier comentario al respecto para no alimentar la polémica.