María Zurita, apenada y discreta tras la muerte de Irene de Grecia

MADRID, 15 Ene. (CHANCE) -

Después de que el pasado martes la Reina Sofía hiciera saltar las alarmas al aplazar su agenda oficial por el delicado estado de salud en el que se encontraba su hermana, este jueves los peores presagios se han cumplido y la princesa Irene de Grecia ha fallecido a los 83 años en Madrid.

Una noticia que ha comunicado el diario 'El Mundo' y que unos minutos más tarde confirmaba la Casa Real con un breve texto difundido a los medios de comunicación: "Sus majestades los Reyes y su majestad la Reina Doña Sofía lamentan comunicar el fallecimiento de su alteza real la Princesa Irene de Grecia a las 11:40 de hoy en el Palacio de la Zarzuela de Madrid".

María Zurita ha sido el primer miembro de la familia que se ha dejado ver ante las cámaras tras conocer la triste noticia y, de lo más discreta, ha confesado visiblemente seria que se encuentran "bien" a pesar del momento tan delicado para su tía, la Reina Sofía.