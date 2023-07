Marta Sánchez se derrite hablando de Federico León y de su posible boda con él: "Es un lujo"

MADRID, 16 Jul. (CHANCE) -

Enamoradísima de Federico León, con quien lleva cuatro años de relación, Marta Sánchez está viviendo uno de los mejores momentos de su vida, tanto, que no duda en hablar de una posible boda con él. Europa Press ha rescatado una entrevista de la artista hace unas semanas donde nos hablaba de su situación sentimental y también de si piensa no pasar por el altar.

Cuando le preguntábamos por sellar su amor con Federico, Marta nos respondía que "ahí no tengo nada que decir, eso es cosa suya, en ese sentido soy muy chapada a la antigua" porque cree que "el romanticismo de un hombre pidiendo matrimonio a una mujer para mí es perenne".

A pesar de todo, la artista no descarta una boda, aunque no sería de la forma tradicional... pero nos confesaba que "estoy a gusto así" y desvelaba que "me regaló un anillo precioso que para mí es como de pedida, me demuestra el amor cada día y lo otro sería en un futuro a lo mejor una fiesta entre amigos, pero nada en plan boda ni de blanco ni nada de eso".

En cuanto a cómo está su relación, Marta nos explicaba que "estamos viajando constantemente Canarias-Madrid, Madrid-Canarias, pero bueno, ya estamos muy acostumbrados a volar, vivimos entre Madrid y las Palmas" Federico "tiene mucho trabajo" y la pareja hace por verse y disfrutar de todo el tiempo libre que tienen: "Siempre hay una cena con un champagne rico y cuidamos muchos nuestros momentos, no es todo trabajo, también hay que vivir un poco".

Feliz, Marta nos hablaba de cómo se ve en estos momentos y no duda en definirse como una persona "muy pulida, aprendida, sabiendo perfectamente lo que o quiero, sobre todo", de lo que tiene parte de culpa Federico, quien "es un compañero de viaje maravilloso del que me fío 100%, su opinión y criterio, su forma de hacer las cosas, es todo un caballero y muy buen consejero".

No cabe duda de que Marta está saboreando una de las etapas más dulces de su vida en todos los aspectos, pero sobre todo en la parte sentimental... solo hay que escucharla hablar de la persona que ha conseguido llenar su corazón: "Tiene una forma de pensar y un criterio y unos principios que me parecen casi perfectos. Es un lujo tener una persona así al lado".

