Matía Prats Jr. orgulloso de su padre por el trabajo en Valencia: "Me caló muy hondo"

MADRID, 1 Dic. (CHANCE) -

Muy comentada fue la primera visita de los reyes, Don Felipe y Doña Letizia, a Paiporta, Valencia, tras las devastadoras consecuencias de la DANA... pero también la naturalidad con las que estos atendieron a la prensa.

Allí, el Rey Felipe VI habló de lo más cercano con Matías Prats y ahora, el hijo del periodista ha hablado sobre ese momentazo: "Mi padre ejerció su labor de reportero en ese momento, de periodista, él le dijo 'Matías, no es el momento', y él supo apartarse".

En ese aspecto, el periodista deportiva entiende que "fue una demostración de oficio, de valor, de saber estar, de reconocimiento, también de empatía con las víctimas. Creo que mi padre actuó muy bien".

Además, ha aclarado que tanto su padre como el monarca se tienen un gran aprecio: "Tienen una buena relación a lo largo de muchos años, pero yo creo que mi padre respeta mucho al rey y el rey también respeta a mi padre".

En cuanto a la labor de su progenitor tras la DANA, Matías ha asegurado que "me volvió a demostrar que cuando hay directo, cuando pasan las cosas, él es el mejor" porque "no se pone nervioso, es prudente, es empático, no mete la pata, sabe contar las cosas y luego es un tío que tiene valor, que tiene ya una cierta edad y no le tembló el pulso para presentarse como voluntario a ir a Valencia y a Paiporta y vino conmocionado".

De hecho, ha desvelado que le llamó la atención ver a mi padre "que ha contado, por desgracia, atentados terroristas, ha contado desgracias, ha contado en directo las torres gemelas y de repente aquel lunes que volvió le vi más conmocionado que nunca me decía 'Matías no sabes el sufrimiento de esta gente queda mucho hay que ayudarles, no podemos olvidarles' y me caló muy hondo ver a mi padre así".

En cuanto a su vida personal, el presentador ha desvelado que "en cualquier momento" anuncia que será padre: "En cualquier momento doy la sorpresa. Bueno, ya sorpresa con 40 tacos que voy a cumplir, poca, pero sí me apetece y a mi mujer también, o sea que...".

Por último ha confesado cómo se plantea las Navidades, desvelando que "me gusta lo que a la gente no le gusta, que es juntarse con la familia. A mí me encanta, a mí me encanta juntarme con la familia porque me llevo bien con ellos, somos bien avenidos y es una buena excusa para volver a reunirnos".