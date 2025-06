Miguel Ángel Revilla: "Esta batalla la he ganado porque la gente está conmigo"

MADRID, 1 Jun. (CHANCE) -

A lo largo de estas semanas no se ha hablado de otra cosa que de la demanda que el Rey Juan Carlos ha interpuesto contra el expresidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla por vulnerar su derecho al honor con las declaraciones "injuriosas" y "difamatorias" que ha hecho sobre él en diferentes medios de comunicación entre mayo de 2022 y enero de 2025.

Miguel Ángel se ha dejado ver este fin de semana en la Feria del Libro de Madrid y ha hablado abiertamente sobre esta demanda: "La gente está conmigo, no todos, tiene que haber de todo, pero esta batalla la he ganado donde más me interesa, con la gente buena que está de acuerdo conmigo".

Lo que para él es "muy superior a que me puedan condenar a cualquier cosa, muy superior" porque "yo vivo del cariño de la gente, no aspiro a otra cosa, ni tengo ya otra meta y aquí estoy, curiosamente, con esto, 15 años hace que yo hablaba bien de este hombre, y este libro que es, según el emérito, la prueba que cree que le obliga a demandarme".

En ese aspecto, el expresidente cántabro anima a la gente a que "lo lea y compruebe que no digo más que la verdad. Yo no he mentido ni miento, porque la verdad es subjetiva, ya que yo nunca diría nada consciente de que es mentira".

Revilla ha asegurado que se encuentra tranquilo porque "la gente está conmigo, por todos los sitios". Un cariño que "no sé si me lo merezco, pero es muy bonito que la gente te quiera, porque yo estoy siempre en la calle, no llevo nunca guardaespaldas y sería terrible que yo fuera por la calle y me insultaran porque no lo soportaría".

Por último, ha confesado que se encuentra "en una etapa de tranquilidad con mi conciencia y de felicidad, en cierto modo, soy muy feliz ahora viendo que la gente me apoya y que todo lo que digo piensan que es cierto y que ha sido una decepción terrible para tantos españoles y muy especialmente para mí, que le tuve en un pedestal, pero cuando la gente cambia hay que decirlo".