Miriam Gurutze: "Jota no le fue infiel conmigo a Jessica, pero sí con muchas otras"

MADRID, 12 Abr. (CHANCE) -

"Él no se casó enamorado, se casó con ella ya prácticamente obligado", confesó Miriam Gurutze en '¡De viernes!' al sentarse por primera vez a hablar de su relación con Jota Peleteiro y a dejar claro que cuando empezó a verse con el futbolista, este ya no tenía ningún vínculo con Jessica Bueno.

Miriam le conoció en Ibiza a través de un amigo y no fue hasta un año después cuando el futbolista se pone en contacto con ella para ofrecerle un trabajo con muy buenas condiciones. Tiempo después, él le confiesa que su matrimonio está roto y empiezan una relación sentimental que apenas dura cuatro meses.

Tras su entrevista en televisión, Miriam quiso enviarle un mensaje a Jessica a través de las cámaras de Europa Press en exclusiva: "Le deseo es que le vaya muy bien y que de aquí en adelante le vaya mucho mejor de lo que le ha ido con Jota y con sus anteriores parejas".

Además, dejó claro que "conmigo no le fue infiel a la sevillana", pero sí le fue infiel a Jessica "con muchas otras", ya que él mismo se lo confesó cuando empezaron a salir juntos.

Sobre Peleteiro, Miriam aseguró que "no me utilizó", pero al final "lo que me dijo de cómo iba a ser mi vida en Bilbao... no tuvo nada que ver con lo que sucedió después". Eso sí, considera que "se portó mal conmigo".

Por último, Miriam explicó que no tiene miedo a una demanda por parte de Jota porque "no creo haber dicho nada ilegal, no he dicho ninguna mentira, así que no debería haber motivos para ninguna demanda".