Mónica Hoyos presume de su hija en común con Carlos Lozano, Luna, que triunfa en TikTok como política

MADRID, 22 Ago. (CHANCE) -

A pesar de ser famosa desde el día que llegó al mundo, Luna, hija de Carlos Lozano y Mónica Hoyos, se ha desmarcado de la popularidad de sus padres y, lejos de seguir el camino mediático de otros hijos de rostros conocidos -como Isa Pantoja, Alejandra Rubio, o José María Almoguera- en el mundo de las exclusivas, aspira a dar el salto a la política y triunfa en TikTok dando su opinión sobre la actualidad de temas políticos.

A sus 21 años, estudia Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en Inglaterra y trabaja como becaria en la American Chamber of Commerce to the European Union (AmCham EU) en Bruselas, colaborando con comités de servicios financieros, transporte, energía, clima y sostenibilidad.

Un camino propio poco común en alguien de su edad que vaticina un gran futuro como diplomática -su sueño profesional- del que Mónica no ha dudado en presumir en el programa en el que colabora, 'TardeAR', asegurando que aunque a su hija le han ofrecido varios realities, tiene claro que no quiere dedicarse a lo mismo que sus padres.

Sin embargo, y a pesar de su perfil mediático bajo, Luna está muy unida a sus padres y aprovecha cualquier momento para pasar tiempo con ellos cuando sus estudios se lo permiten. En esta ocasión, Europa Press ha sorprendido a madre e hija disfrutando de un plan de chicas en Madrid, en el que aprovecharon para hacer unas compras en un centro comercial cercano a su domicilio y el que también se las vio a las puertas de un local especializado en peluquería y estética.

Durante el paseo se las pudo ver charlando relajadamente, aunque en contraste con la sonrisa de la joven, llamó la atención la seriedad de Mónica, que para la ocasión lució un veraniego y sencillo vestido en color naranja, mientras Luna presumió de piernas con una minifalda estampada en color azul, camiseta blanca, y el pelo recogido en un moño informal.