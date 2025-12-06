Nuria Roca presume del éxito de Juan del Val tras ganar el Premio Planeta

Nuria Roca Acude A La Fiesta Que Celebra La Productora De Televisión 'Cuarzo' Para Festejar La Navidad - EUROPA PRESS

MADRID, 6 Dic. (CHANCE) -

El reciente Premio Planeta ha colocado a Juan del Val en el centro de la actualidad literaria y Nuria Roca no puede ocultar el orgullo que siente por él. La presentadora vive estas semanas con enorme ilusión, viendo cómo la agenda de su marido se llena de actos, presentaciones y compromisos promovidos por el galardón, que le han llevado a recorrer distintas ciudades de España.

Nuria lo resume con humor al hablar del ritmo frenético que atraviesa el escritor: "Imagínate, está ahora en Barcelona, en Sevilla, es que claro, está secuestrado. O sea, cada día está en una ciudad. Y muy bien, muy muy bien". Con estas palabras deja ver que, aunque apenas paran, ambos están disfrutando del éxito profesional de presentador y del cariño del público.

Sobre los planes familiares, adelanta que, pese a la vorágine del Premio Planeta, conservarán sus tradiciones navideñas: "Pues nada, nos vamos a Valencia con mi familia en Nochebuena y Navidad. Y luego, sorpresa". Así, la pareja compaginará la intensa vida promocional del escritor con momentos de descanso en familia y algún plan especial que la familia prefiere mantener todavía en secreto.