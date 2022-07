Omar Sánchez le envía un mensaje a Anabel Pantoja: "Yo pasé página hace tiempo"

MADRID, 12 Jul. (CHANCE) -

Tras las últimas declaraciones de Anabel Pantoja en las que ha asegurado que quiere ser mamá junto a Julen, las posibilidades de reconciliación con su ex marido Omar Sánchez han terminado por desaparecer. En esta ocasión ha sido el propio 'negro' el encargado de hablar sobre sus sentimientos hacia la concursante de 'Supervivientes' tan solo unas horas después de su cumpleaños.

"Es su vida, es respetable, yo le deseo lo mejor. He pasado página hace tiempo" ha asegurado Omar cerrando cualquier puerta a una posible reconciliación con Anabel. Intentando no influir en el concurso de la sobrina de Isabel Pantoja, 'el negro' prefiere mantenerse al margen de cualquier decisión de su ex mujer y continuar con su vida por separado: "Ella ha sido una persona importante para mí, se ha acabado, yo soy feliz y estoy contento con lo que hago. Espero que sea feliz en su vida. Si ella quiere ser madre, adelante" ha sentenciado Omar durante su encuentro con el colaborador del programa.

Aunque desde plató le insisten en que le han tenido que doler mucho las palabras de Anabel sobre un futuro embarazo, Omar prefiere pasar página y agradecer todo el cariño que está recibiendo por parte de muchos colaboradores de televisión que se han convertido en amigos: "Tengo claro que tengo muy buenas amigas en la tele, siempre han estado cuando hay que estar y eso es lo más importante".