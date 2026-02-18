Pablo Alborán, se confirma su relación con el modelo Juan Sesma tras meses de rumores

Pablo Alborán mirando embelesado a Juan Sesma - INSTAGRAM JUAN SESMA

MADRID, 18 Feb. (CHANCE) -

Siempre hermético con su vida privada desde que anunció a través de un emotivo vídeo compartido en Instagram su homosexualidad en junio de 2020, Pablo Alborán visitaba 'La Revuelta' este lunes y, radiante, revelaba -aunque sin entrar en detalles- que está atravesando un gran momento personal, confesando que le gustan las relaciones largas en las que hay rutina, tranquilidad, intimidad, naturalidad, y también amistad además de amor.

Algo que habría encontrado en el modelo Juan Sesma, que después de meses de rumores acerca de una posible relación sentimental -de la que han dejado varias pistas al compartir imágenes en los mismos lugares, y mensajes en redes sociales- parece haber confirmado su noviazgo en el post que ha publicado en Instagram tras celebrar su cumpleaños con sus seres queridos, en el que el malagueño tiene un protagonismo muy especial.

"Gracias a mis padres por coger el coche para venir a Madrid a comer conmigo, gracias a mis abuelos por llamarme a las 8 de la mañana para felicitarme, gracias a mis amigos por esos audios, mensajes y llamadas a la distancia que levantan la sonrisa al cielo, y gracias a mi novio por sacar las velas dos minutos antes de las 00:00" ha publicado el navarro en su perfil junto a un carrusel de imágenes de su 27 cumpleaños, entre las que han destacado varias en las que Pablo y Juan se miran con complicidad y una sonrisa que habla por sí misma.

Una publicación a la que el cantante de 'Solamente tú' ha reaccionado con un signiticativo emoticono de un corazón rojo, y tras la que el modelo ha compartido en sus stories un paseo por el campo con la mascota del malagueño, un precioso labrador marrón chocolate llamado Terral.

Y minutos después de hacer pública su historia de amor a través de Instagram, Alborán y Juan han disfrutado de un plan con amigos de lo más especial que ambos han compartido en redes: el concierto de Nathy Peluso en el Movistar Arena de Madrid.