Pablo Alborán sufre un contratiempo y pospone sus conciertos

MADRID, 30 Abr. (CHANCE) -

Pablo Alborán no está pasando por su mejor momento y es que le cantante se ha tenido que enfrentar a una mala noticia que ha hecho que se pospongan los conciertos más inmediatos que tenía. Aunque no es nada grave y dentro de poco le veremos cantando y derrochando su arte encima de los escenarios, si ha sido un contratiempo que le ha hecho venirse abajo emocionalmente.

"Familia, estoy muy, muy triste. He intentado seguir adelante y no posponer los conciertos en Zaragoza de hoy y mañana, pero el médico me ha recomendado reposo absoluto. Me da mucha rabia no haber podido avisar antes. Siento muchísimo las molestias de verdad" anunciaba hace dos días en su perfil de Instagram, pero hace unas horas la noticia era otra.

"Pablo Alborán se ve obligado a posponer sus conciertos más inmediatos al dar positivo en covid-19" una noticia que le ha dejado muy tocado y a sus seguidores muy preocupados por el estado en el que se encuentra. Eso sí, también han querido tranquilizar a todos ellos asegurando que: "El cantante se encuentra bien, deseando recuperarse pronto para continuar su Gira de Teatros".

"Próximamente conoceremos la reubicación de las fechas pospuestas" terminaba diciendo el comunicado que ha expuesto a través de sus redes sociales. De esta manera, todo aquel que haya adquirido una entrada para disfrutar del artista y le afecta en sus fechas, tendrá que estar pendiente de las siguientes publicaciones de Pablo.