Las palabras que pasaron desapercibidas de Mar Flores y Carlo Costanzia en la presentación de 'DecoMasters'

Carlo Costanzia y Mar Flores durante la presentación de 'Decomasters' en Gran Vía Venue, a 09 de enero de 2026, en Madrid (España). - EUROPA PRESS

MADRID, 11 Ene. (CHANCE) -

Mar Flores y Carlo Costanzia se dejaban ver esta semana juntos en la rueda de prensa que organizaba Radiotelevisión Española para presentar 'DecoMasters' y lo cierto es que la complicidad entre madre e hijo traspasó la pantalla.

Atrás quedaron las especulaciones de mala relación y distanciamiento tras la publicación de las memorias de la modelo porque madre e hijo están más unidos que nunca. Al menos, así lo reflejaron ante los medios de comunicación.

"Para mí este programa ha sido un regalo donde he aprendido muchísimo, donde he conocido otros compañeros que son maravillosos, donde he podido convivir más tiempo con Carlo, que es el mayor regalo, donde nos hemos conocido más y me ha gustado mucho pasar por aquí", confesó Mar en la rueda de prensa.

Además, aseguró que se trata de un "programa magnífico", pero con lo que se queda es con "una experiencia que no hubiera sido posible de otra manera", quizás por todo el tiempo compartido con su hijo, a quien denomina "un mega artista".

Por su parte, Carlo desveló que "ha sido una oportunidad fantástica para pasar tiempo con mi madre, juntos, a pesar de lo que dice siempre la prensa, creo que hemos dejado claro cómo es la realidad de las cosas", dejando claro que su relación es buena.

Para el actor ha sido "algo muy sanador", aunque no espicificó en qué sentido, pero demostró con sus palabras que la unión con su madre es ahora inquebrantable después de meses de rumores sobre un distanciamiento.