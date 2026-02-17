Patricia Cerezo y Ramón García protagonizan un 'anecdótico' saludo en los Premios Iris

Ramón García y Patricia Cerezo en los Premios Iris 2026, a 16 de febrero de 2026 en Madrid (España). - EUROPA PRESS REPORTAJES

MADRID, 17 Feb. (CHANCE) -

Completamente centrada en los preparativos del que será uno de los días más felices de su vida, así hemos visto a Patricia Cerezo en la entrega de los Premios Iris 2026 donde la presentadora coincidía con su exmarido, Ramón García. "Siempre buena relación y buen feeling" reconocía Patricia sobre la amistad que comparte con su exmarido y padre de sus hijas, Natalia y Verónica. Consciente de la importancia de mantener una buena relación con Ramón por las hijas que tienen en común, añadía: "Es lo más inteligente y es lo más normal. No entiendo yo las partes que no se entienden, es lo más fácil".

Confirmando que sus palabras son ciertas, Ramón y Patricia protagonizaban un encuentro de lo más natural en el que compartían unos minutos de charla aprovechando el momento para darse le enhorabuena por las nominaciones a los premios. Sin perder la sonrisa en ningún momento, ambos se despedían con un apretón de manos antes de seguir disfrutando de la noche por separado.

Feliz por el momento que vive al lado de su atual pareja Kiko Gámez, Patricia adelantaba algunos detalles de cómo será el gran día en el que se conviertan en marido y mujer. "Va a ser una fiesta, realmente, pero bueno, una celebración bonita, con ceremonia. Una reunión de amigos, de gente que queremos y con la que queremos compartir ese día" explicó la presentadora ante las cámaras. Intentando mantener la intriga del vestido elegido para la ocasión, Patricia se limitó a contestar: "Yo soy muy de looks y sí, lo tengo, ya me han hecho un boceto. No he empezado todavía ni las pruebas ni nada, pero ya me han hecho un boceto".