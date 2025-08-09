Paula Echevarría cumple 48 años y lo celebra por todo lo alto: familia, música y mucho glamour

MADRID, 9 Ago. (CHANCE) -

La celebración del 48º cumpleaños de Paula Echevarría ha sido doblemente especial este año. El jueves 7 de agosto, la actriz compartió una jornada en familia junto a sus padres, su pareja Miguel Torres y sus hijos Miki y Daniella. El día estuvo lleno de momentos entrañables: globos, paella, playa y una cena al atardecer con vistas al mar, en la más absoluta intimidad y felicidad.

Pero la protagonista de "Velvet" reservó la gran fiesta para la noche siguiente en Starlite Occident, repitiendo escenario y tradiciones. El evento tuvo un aire mexicano y reunió a grandes amigos, con Daniella convertida en una joven estrella que acompañó a su madre en todo momento. La fiesta incluyó el concierto de Amaral y una posterior celebración llena de risas, tartas, globos y complicidad, donde no faltaron rostros conocidos como Valeria Mazza o la fundadora del festival, Sandra García-Sanjuán.

Paula, radiante y muy agradecida, transmitió un mensaje de gratitud y plenitud: "Estos últimos años han sido muy buenos en mi vida". Así, la actriz demuestra que la verdadera elegancia está en saber disfrutar de cada momento y celebrar la vida rodeada de los suyos.