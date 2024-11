Paz Padilla y su hija Anna, ejemplos de solidaridad tras la DANA: "Reconforta el alma"

MADRID, 7 Nov. (CHANCE) -

Como muchos otros rostros conocidos, Paz Padilla y su hija Anna paralizaban sus agendas profesionales y no dudaban en viajar hasta Valencia para ayudar a todos los damnificados tras el paso de la DANA. Durante estos días hemos podido ver cómo repartían comida a todos los afectados y les mostraban su apoyo.

Hoy, madre e hija se han dejado ver ante las cámaras de Europa Press cuando llegaban al hotel donde se están alojando estos días y han atendido a la prensa, desvelando cómo están viviendo esta experiencia.

Agotada, la actriz se bajaba del furgón asegurando que lo que está haciendo le "reconforta el alma", sobre todo "cuando te dicen 'gracias' porque compensa todo lo que hay, lo que ves y lo que escuchas".

Y es que Paz no dudó en viajar hasta allí cuando "viendo todo lo que había sucedido aquí, tenía amigos que lo estaban pasando mal y no podía estar en mi casa, por eso llamé a Pepa y a Andrés y les dije 'me voy para allá'".

A pesar del reciente fallecimiento de su hermano, la humorista no dudó en ponerse manos a la obra y aportar su granito de arena a todos los afectados. Tanto es así que reflexionaba sobre que "el dolor compartido duele menos y, yo siempre he sabido eso de que si estás sufriendo ve a donde estén sufriendo más que tú".

Paz confesaba que "digo mucho 'te quiero'" porque "hay gente que nunca pensó que en algún momento iba a tener que pedir para comer" pero "la vida es esto y en algún momento pediremos ayudas".

Su hija, siendo consciente de lo que ha sucedido, explicaba que "estábamos las dos con una rabia e impotencia... y dices 'necesito ir a ayudar como sea'" por lo que no dudó en trasladarse allí para "usar nuestro altavoz y seguir colaborando todos".

Por último, madre e hija elogiaban también a Rosalía, quien se ha dejado ver hoy ayudando a los afectados con ellas: "Qué mona, me ha caído genial, qué detalle".