Paz Padilla se sincera como nunca sobre 'Sálvame' y confiesa por qué no quiere volver a televisión

MADRID, 14 Nov. (CHANCE) -

Paz Padilla ha vuelto a mostrar su lado más solidario arropando al doctor Iván Mañero en la 15ª edición de la gala benéfica de la fundación que lleva su nombre. Una velada exclusiva que ha reunido a rostros conocidos como Juan Peña, Elsa Anka, Lidia Torrent, Jaime Astrain y su hija Elsa, Gemma Mengual o el extorero Óscar Higares entre otros, y en el que a corazón abierto la humorista gaditana se ha sincerado como nunca sobre su paso por 'Sálvame', revelando además la razón por la que en estos momentos no se plantea volver a televisión.

En primer lugar, porque tiene numerosos proyectos lejos de la gran pantalla. "Estoy escribiendo un libro, se llama 'Alzar el vuelo'. Después de 'El humor de mi vida' -su último libro- hay muchas cosas que se han quedado sin resolver. Todavía hay mucho dolor. Y he aprendido muchísimas cosas para ayudar en el duelo. Y sigo con el teatro. Vuelvo a Barcelona en enero con 'El Humor de mi vida', cuarta temporada". nos ha contado.

"Y bueno, acabo de estrenar una película que se llama 'Cuerpos Locos', que está en el cine" ha añadido, confesando que a pesar de los duros momentos vividos tras la muerte de su marido Antonio, de su madre, y de su hermano Luis, "la vida es muy bonita. La vida es preciosa". Y ahora mismo estoy en un momento muy tranquilo. Todo lo que hago lo disfruto muchísimo".

Y aunque "ofertas siempre hay" para volver a televisión, Paz confiesa que "ahora mismo estoy en un momento de mi vida que no quiero demasiado ruido. Cuando llegan ofertas no quiero en este sentido. Pero no lo descarto, ¿eh? Pero estoy en un momento que yo he estado muchos años en un programa diario de cuatro horas y la verdad es que ahora estoy con 56 años en un momento en el que quiero tener tiempo".

"Tengo 56 años y quiero tener tiempo para mí y para las cosas que me han sucedido. La pérdida de mi hermano me ha hecho entender que la vida es efímera, que días que se van no vuelven" reconoce, apuntando que entre sus planes están "un viaje a Bhutan, voy a hacer el Camino de Santiago, me voy a Cádiz con mis hermanos. Acabo de venir de China, en Kuala Lumpur. O sea, es que me gusta tener tiempo para mí". "Esoy en una etapa de crecimiento personal, autoconocimiento" explica.

Y, además, por delante tiene el que promete convertirse en uno de los días más felices de su vida, el de la boda de su hija Anna Ferrer con Mario Cristóbal: "Yo le he dicho a mi hija que estoy aquí para lo que necesites. Yo sé que las madres son muy coñazos, entonces yo no quiero interferir en sus decisiones. Pero sí, ella me está pidiendo ayuda" expresa emocionada por poder colaborar en los preparativos.

De su época de 'Sálvame', como ha expresado a corazón abierto, lo mejor que se lleva "es que he cogido una experiencia brutal porque era un directo de cuatro horas, y he reído muchísimo". Y lo peor, como asegura, "pues tampoco me acuerdo". "Yo voy cerrando etapas, o sea, yo siempre lo digo, una vida es muchas vidas y ahora estoy en otro momento. Cuando empecé mi niña tenía 12 años y ahora se está casando, fíjate si ha llovido. Es como si me hablas ahora de genio y figura" ha sentenciado.

"Yo no tengo rencor porque en la vida he aprendido que hay que amar y perdonar. Para empezar no tengo a nadie a quien tenerle rencor. O sea, yo entiendo que las cosas sí me han hecho algo en la vida, que no te podría decir ahora mismo quién. Fue por una circunstancia y en otra paz, ¿sabes? No, no, no. Y hay que perdonarse a uno mismo y perdonar a todo el mundo porque todo el mundo es el lobo si el cuento lo cuenta Caperucita. Y si lo he hecho daño a alguien le pido perdón, a mí no me importa. Yo estoy en paz" concluye, dejando claro que estamos ante una nueva Paz.