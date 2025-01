Pedro J. Ramírez, su llamativa reacción a la polémica protagonizada por Ágatha Ruiz de la Prada

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las polémicas se le acumulan a Ágatha Ruiz de la Prada, en el ojo del huracán mediático desde que el pasado sábado hizo un desafortunado comentario durante su visita al plató del programa 'Fiesta', cuando aseguró que vivía "como las gitanas: Sin luces, ni sofá, ni cocina, ni lavabo" para explicar cómo llevaba su mudanza.

Una comparación con la de la etnia gitana que ha desatado numerosas críticas, como la de Lolita Flores, que no dudaba en arremeter públicamente contra la diseñadora. "Qué pena que aún hables así de los gitanos, yo soy gitana y no hablo de que vivo como una paya. Te has pasado 100 pueblos, basta de racismo, hay gente desgraciadamente que no pueden vivir como tú porque no tienen trabajo, gitanos o payos. La verdad te consideraba una mujer íntegra, veo que no, que decepción" escribía en Instagram.

En su afán por defender a su novia, José Manuel Díaz-Patón acusaba a Lolita de haber "creado" esta polémica para hacerse famosa y salir en televisión, provoando que la hija de Lola Flores le respondiese muy enfadada en 'TardeAR'.

Y, por si no fuese suficiente, ha salido a la palestra el peluquero Manuel Zamorano, que ha revelado que Ágatha le acusa de plagio por lanzar varias prendas de ropa masculina con un corazón diseñado por él y cuya autoría reclama la diseñadora, que le ha mandado un burofax exigiéndole que retire sus diseños.

Con cada vez más testimonios sobre el complicado carácter que tendría la marquesa de Castelldosrius, el último en reaccionar a esta polémica ha sido su exmarido Pedro J. Ramírez, al margen de todo lo relacionado con Ruiz de la Prada desde que se separaron en 2016 tras 30 años de relación.

Y así va a seguir manteniéndose, ya que lejos de salir en defensa de la madre de sus hijos Tristán y Cósima, el periodista ha echado balones fuera cuando le hemos preguntado si Ágatha es racista y qué le ha parecido su comentario sobre la raza gitana: "Realmente estoy muy preocupado por la situación parlamentaria. Que hoy no se hayan podido aprobar el decreto del gobierno coloca al presidente Sánchez en una situación límite. O recompone su mayoría o tendrá que convocar elecciones" ha apuntado rotundo a su llegada al teatro Real acompañado por su mujer Cruz Sánchez de Lara, dejando claro que no quiere hablar sobre su exmujer.