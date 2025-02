Pedro J. Ramírez, tajante ante la ruptura de Ágatha Ruiz de la Prada y José Manuel Díaz-Patón

MADRID, 17 Feb. (CHANCE) -

Ágatha Ruiz de la Prada ha confirmado en '¡De Viernes!' lo que se había convertido en un secreto a voces que el único que se empeñaba en seguir negando era el propio José Manuel Díaz-Patón: su ruptura con el abogado después de 3 años de relación.

En su reaparición en el plató del programa de Telecinco después de una semana alejada de los focos -en la que ha viajado a Nueva York para cumplir con sus compromisos profesionales- la colorida diseñadora se ha mostrado muy sincera y, aunque ha afirmado que son "muy amigos" y espera que lo sigan siendo porque "quiere mucho" al de Puerto Llano, su relación "se ha roto".

El motivo que más ha pesado en su decisión de poner punto y final a su noviazgo, como ha reconocido, el protagonismo mediático que ha adquirido Díaz-Patón a raíz de su controvertido comentario sobre la etnia gitana, cuando en lugar de mantenerse en un discreto segundo plano a pesar de que llegó incluso a pedírselo "de rodillas" -tras acusar a Lolita Flores de querer hacerse famosa a costa de Ágatha- el abogado no le hizo caso. Eso sí, como ha asegurado, si no hubiesen tenido problemas previos de convivencia y un desgaste en su relación, este asunto no hubiese provocado su ruptura.

Ajeno a la vida sentimental de la mujer con la que compartió 3 décadas de su vida, Pedro J. Ramírez ha asistido a la gala de la XII edición de las 'Top 100 Mujeres Líderes' en el Teatro Real acompañado de su inseparable Cruz Sánchez de Lara y, como no podía ser de otro modo, se ha enfrentado a las preguntas sobre la ruptura de Ágatha y Díaz-Patón.

"Yo realmente bueno, bromas aparte del Logroñés, del baloncesto, lo que está ocurriendo este fin de semana en el escenario internacional es muy preocupante, muy preocupante, o sea, es el fin de semana en el que Estados Unidos está rompiendo con la Unión Europea y a costa de Ucrania. Eso significa que 80 años después de la conferencia de Yalta, las grandes potencias van a volver a repartirse el mundo, o sea, exactamente en febrero de 1945 tuvo lugar la conferencia de Yalta. Ahora otra vez Trump con Putin, ya veremos con el chino, pues van a repartirse el mundo y Europa de momento está quedando marginada. La reunión que hay mañana, que ha convocado Macron y a la que va a asistir el presidente Sánchez, es tal vez la reunión más importante a nivel continental desde la fundación de la Unión Europea. El mundo está conteniendo la respiración y tenemos que estar muy al tanto a esos acontecimientos. Muchas gracias, ¿eh?" ha apuntado rotundo, 'toreando' las preguntas sobre su exmujer para dejar claro que su única preocupación en estos momentos no es la recién estrenada soltería de Ágatha sino el complicado momento que atraviesa la política internacional.