Pepe Rodríguez, último invitado confirmado a la boda del año, sorprende con sus palabras sobre Tamara Falcó

MADRID, 7 Jul. (CHANCE) -

La boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva se ha convertido en el acontecimiento del año. Será este sábado cuando la pareja se de el 'sí quiero' ante más de 400 invitados en el palacio El Rincón, entre los que se encuentran algunos de los rostros más populares de nuestro país.

En primer lugar, la mediática familia de la novia: por parte materna, Isabel Preysler, Julio José y Chabeli Iglesias -con la duda en el aire de si finalmente asistirá Enrique Iglesias-, Ana Boyer y Fernando Verdasco, y su primo favorito, Álvaro Castillejo Preysler, con su mujer Cristina Fernández.

Por parte de padre, el desaparecido marqués de Griñón, sus hermanos Manolo, Xandra, Duarte y Aldara Falcó, su cuñada Amparo Corsini o su primo Álvaro Falcó Chávarri con Isabelle Junot -una de las mejores amigas de Tamara- entre otros.

Una lista de invitados ya suculenta de por sí con los familiares de la marquesa, a la que se suman celebrities como Carolina Herrera, Wes Gordon -diseñador del vestido de la novia-, Eugenia Silva, Vicky Martín Berrocal, Juan Avellaneda, Eugenia Martínez de Irujo, Pablo Motos, Nuria Roca y Juan del Val y, como acaba de confirmar, Pepe Rodríguez, uno de los miembros del jurado de 'Masterchef Celebrity', talent ganado por Tamara hace tres años.

"Ahí estaré si Dios quiere en la boda" ha revelado el dueño del restaurante 'El Bohío'. Un evento para el que ya tiene todo listo y que espera con muchísimas ganas e ilusión: "Yo ya lo tengo todo preparado, mi mujer sufre más por el tema del traje, no tengo ningún problema. Creo que va a ser una boda muy bonita, que lo vamos a pasar muy bien, es la boda del año y la novia del año".

A pesar de que no es él quien se encarga del menú, Pepe -como reconocido chef que es- apunta que "estando Eneko Atxa detrás es un éxito seguro". "Mayor motivo todavía para pasarlo bien" asegura con una sonrisa.

Emocionado, el jurado de 'Masterchef', que no nos ha contado si también veremos en la boda a sus compañeros Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera, solo tiene buenas palabras para Tamara, a quien define como "parte de España". "Tamara es un ángel, un ser especial, diferente, mola mucho, una tipa divertida en el cuerpo a cuerpo, lo tiene todo, le deseo lo mejor" confiesa, revelando que a Íñigo todavía no le conoce "personalmente" y le verá por primera vez "en su boda".

Quitando hierro a las afirmaciones de que aseguran que es un enlace 'gafado', Pepe reconoce que "es verdad que han pasado muchas cosas" pero destaca es que "lo importante es que lleguen, que lo lleven bien, que sean felices, no podemos querer más". "Ella lo hace con mucho corazón, sentimiento, es una mujer desde la fe y el corazón y para adelante. Y luego Dios dirá, nadie asegura que tiene un matrimonio para toda la vida" añade.

Por último, el chef se ha mostrado encantado de que Tamara e Iñigo hayan prohibido los móviles en la boda para salvaguardar la exclusiva y, como apunta, "es lo mejor que puede ocurrit. Los tenían que prohibir en todos los sitios, yo lo prohibiría en los restaurantes". "No es la primera boda a la que acudo y me parece un acierto, en la boda de Chicote, que no estaba pactado nada, no había exclusiva, lo agradecimos, la gente con el móvil guardado y estuvimos hablando de lo que teníamos que hablar, bebiendo, comiendo... lo firmaría en casi todas las bodas y en casi todos los sitios" concluye.

