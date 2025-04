Petra Martínez recuerda emocionada a su marido, Juan Margallo, tras su muerte: "Si estoy sola, me acuerdo de él y lloro"

MADRID, 1 Abr. (CHANCE) -

El mundo del teatro se reunió este lunes 31 de marzo en el Teatro de la Comedia de Madrid para rendir un sentido homenaje a Juan Margallo, actor, escritor y director de escena, quien falleció el pasado 2 de marzo a los 84 años. Un homenaje que fue promovido por quienes lo conocieron y admiraron, convirtiéndose en un acto de amor para su compañera de vida, Petra Martínez, quien vivió el momento muy conmovida.

La actriz, con quien Margallo compartió más de cinco décadas de amor, expresó cómo está afrontando su pérdida: "Ahora es un poco triste... Pero bueno, tengo muchos amigos. Vienen a tomar café conmigo. Y a veces también estoy sola, me acuerdo de él, lloro, se me pasa* me tomo una frutita".

Sobre el homenaje organizado en su honor, la actriz de 'La que se avecina' se mostró agradecida: "Por supuesto que me gustan los homenajes. Este me hacía mucha ilusión, porque han venido todos nuestros amigos de hace 54 años. Espero que ya sean solo recordatorios y cosas así".

A pesar de la tristeza, la artista mantiene su determinación de seguir adelante: "Hay que seguir, hay que seguir. Pero ya me ha pillado... Voy a cumplir 81 años, así que la vida en sí ya está muy completa. Ahora es como un IVA, un impuesto de valor añadido".

Por otro lado, Petra recordó con humor un momento en el que coincidió con la Reina Letizia, aunque sin muchos detalles: "Nos dieron un premio y la princesa esta... o la reina, no me acuerdo. Es muy amable". Y aunque reconoció que no sigue de cerca la actualidad de la Casa Real, destacó que fue "un día agradable".