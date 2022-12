¡Primeras imágenes! Junko reaparece tras su comunicado estallando contra Anabel e Isabel Pantoja

La viuda de Bernardo Pantoja todavía sigue en el piso de la tonadillera en el que vivió con su marido y que la propia Isabel le dijo tras la muerte de su hermano que tenía que abandonar sin demora

MADRID, 5 Dic. (CHANCE) -

En un discreto segundo plano durante los 20 años que pasó al lado de Bernardo Pantoja, Junko se ha convertido tras la muerte de su marido en uno de los personajes más buscados del momento. Dolida con su 'familia' política por cómo se han portado con ella tras el fallecimiento del hermano de Isabel Pantoja, la japonesa no ha dudado en romper su silencio a golpe de comunicado en el programa 'Sálvame' para dejar claro que ella nunca ha mentido.

"He pasado junto a mi marido Bernardo más de dos décadas, él siempre ha sido una persona muy especial, no solo para mí, sino para el resto de las personas. Nunca he tenido maldad pese a que hay personas que pueden pensar lo contrario" ha afirmado, reivindicando su "derecho legítimo a expresarme con claridad".

"No tengo por qué mentir sobre nada. Siempre me enseñaron que la verdad, acompañada de la realidad, solo tiene un camino" ha asegurado, dejando entrever que todo lo que ha contado sobre Isabel Pantoja - como que le prohibió tener el móvil en los últimos momentos de Bernardo, que la 'culpó' de la muerte de su marido por darle dulces siendo diabético, o que le dejó claro que tendría que abandonar la casa en la que reside desde hace 20 años y que no se llevaría de allí "ni un alfiler" - es completamente cierto.

Por ello, y dejando entrever que no dará ni un paso atrás en sus declaraciones en contra de la artista, Junko ha pedido "a las personas que me están molestando que dejen de hacerlo porque nada hará que mi camino de la verdad se redirija". "Mi nombre significa auténtica, pura y obediente" y como sostiene, así fue con Bernardo y así seguirá siendo pese a las presiones que podría haber recibido por parte de Anabel para que deje de hablar públicamente sobre Isabel Pantoja.

Un comunicado tras el que hemos visto por primera vez a la japonesa desde que falleció su marido el pasado 25 de noviembre. Visiblemente incómoda con la presencia de cámaras a las puertas de su casa - más bien de la de la tonadillera, donde sigue residiendo por el momento aunque se supone que tendrá que irse en breves - Junko salía ocultándose bajo una bufanda sin aclarar cómo se encuentra ni cómo se ha portado Anabel con ella tras la muerte de Bernardo.

Horas después, y ya de noche, regresaba a su domicilio sin pronunciarse acerca de cuándo tendrá que abandonar el lugar ni sobre las intenciones de Pinocho - presunto hijo ilegítimo del hermano de Isabel Pantoja - de reclamar legalmente el apellido Pantoja. El momento, ¡a continuación!

Cargando el vídeo....

Cargando el vídeo....