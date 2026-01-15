Primeras imágenes de Kiko Jiménez tras la escandalosa detención de su padre

Archivo - Kiko Jiménez en la premiere de ‘Mi soledad tiene alas’ a 24 de Agosto de 2023 en Madrid (España).- EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 15 Ene. (CHANCE) -

El padre de Kiko Jiménez, Fernando Martínez, fue arrestado el pasado 9 de enero en Linares, Jaén, tras ser acusado de una agresión con arma blanca que tuvo lugar el día anterior en un conocido establecimiento de la ciudad. Desde entonces, el influencer ha guardado silencio y no ha hablado públicamente de su padre, con el que no tiene relación desde hace años.

Después de conocer la información -contada en exclusiva por Marta Riesco desde el programa de televisión 'No somos nadie' en Ten- se emitían en 'Fiesta' las imágenes del padre de Kiko saliendo de la comisaría rodeado por la Guardia Civil, en pijama y esposado.

Europa Press ha conseguido las primeras imágenes de la pareja de Sofía Suescun tras el arresto de su padre y lo cierto es que se ha mantenido en la misma línea que estos últimos años: ha guardado silencio al respecto.

Serio y sin querer hacer declaraciones, el joven se dejaba ver paseando a sus perros ajeno a la noticia que ha sacudido a su familia y a su pueblo. Cuando Kiko saltó a la palestra mediática con 'MyHyV' inició una carrera por los platós de televisión en Telecinco y en muchas ocasiones ha asegurado que no tiene relación con su padre y que la persona que ha ejercido como tal a lo largo de su vida siempre ha sido su abuelo, su referente.