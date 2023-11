¡Primicia! David Bisbal le manda un mensaje a Chenoa tras su separación

MADRID, 13 Nov. (CHANCE) -

La suya fue, durante cuatro años, una de las relaciones más envidiadas y admiradas del panorama nacional, y aunque hace 19 años que rompieron -en 2004- todavía hay quien cree que Chenoa no ha conseguido olvidar a David Bisbal y que sigue enamorada de su compañero en 'Operación Triunfo'.

Y tras hacerse pública este fin de semana su separación de Miguel Sánchez Encinas tras apenas año y medio de matrimonio, muchos -entre ellos el padre de la cantante, José Carlos Corradini- han vuelto a especular con que la argentina nunca ha dejado de querer al almeriense.

Ajeno a estos rumores, y siempre discreto en lo que a su historia de amor con Chenoa -con la que no tiene ningún tipo de relación- se refiere, Bisbal ha reaparecido acompañado de su mujer, Rosanna Zanetti, y se ha pronunciado por primera vez sobre el delicado momento que atraviesa su exnovia.

A su llegada a Sevilla para asistir a los Grammy Latinos, y pletórico porque se celebren en su tierra, el cantante de 'Ave María' se ha desmarcado de la separación matrimonial de Chenoa con un escueto "hombre, no es mi tema". Pero a pesar de su evidente incomodidad al hablar sobre la argentina, no ha dudado en mandarle un mensaje para desearle lo mejor en este duro trance: "Evidentemente yo siempre le deseo todo lo bueno a toda la gente, ¿vale?". ¡Dale al play y no te pierdas sus declaraciones!

