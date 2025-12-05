Raquel Bollo, sorprendida por el romance secreto de su hijo Manuel Cortés y la presentadora Noor Ben Yessef

Raquel Bollo - EUROPA PRESS

MADRID, 5 Dic. (CHANCE) -

Mientras se sigue insistiendo en que Gloria Camila y Manuel Cortés estarían viviendo un incipiente romance aunque ellos se empeñen en negarlo asegurando que son solo amigos, ha salido a la luz la relación que el hijo de Raquel Bollo habría tenido con una famosa periodista de Atremesdia hace varios meses.

Se trata de Noor Ben Yessef, presentadora del Informativo Matinal de Antena 3 con Manu Sánchez, una guapísima sevillana de origen marroquí con la que según el programa presentado por María Patiño, 'No somos nadie', el cantante tuvo un affaire durante la pasada Feria de abril. Una historia de amor que según el periodista Alberto Guzmán fue breve y terminó mal, por lo que en la actualidad ambos se han bloqueado en redes sociales y han borrado los comentarios del otro en sus respetivas fotos.

Una información que ha pillado por sorpresa a Raquel Bollo, que este jueves ha vuelto a dar la cara por Manuel en la fiesta navideña de la firma Lozanía Brand: "Tú sigues erre que erre. Yo no me he enterado, pero vamos a ver. ¿Tú has visto la cara de mi hijo? Que es muy guapo, entonces sí, siempre que la chica quiera estar con él y él con ella, es soltero ¿Qué malo tiene? Yo no sé con quién habrá estado, porque evidentemente mi hijo tiene 30 años y él además no es de presentarte a nadie así a lo rápido., sino cuando tiene intenciones de que la historia vaya para adelante" ha explicado, defendiendo que tiene derecho a hacer lo que quiera con su vida privada sin hacer daño a nadie, aunque no tenía ni idea de su supuesto romance con Noor Ben Yessef.

Cambiando de tema, la colaboradora, muy amiga tanto de Kiko Rivera como de Irene Rosales, ha aplaudido cómo lo están haciendo tras su separación. "Yo siempre digo que lo mejor es llevarse bien, que hasta ahora ellos creo que lo están llevando bien, cada uno está haciendo su vida Y que sean lo más felices posible, cada uno en su camino, y por el bien de sus niñas que tienen en común" ha opinado.

Y aunque hace tiempo que no sabe nada de Isabel Pantoja, Raquel ha reaccionado con especticismo a las informaciones que aseguran que 2026 será el año de su retirada, y que sus planes pasan por ise a vivir a República Dominicana: "La verdad es que no sé nada, y como eso de que se iba afuera lo llevo escuchando años, que de la última gira lo hemos escuchado años. Que hoy está aquí, pero mañana está allí, lo hemos escuchado años. Yo creo que hasta que no lo veamos, pues no sabremos cuál es la realidad. Que haga lo que mejor le venga a ella, donde ella sea feliz, y si ella considera que fuera va a ser más feliz, que al final esté donde quiera, la vida de cada uno al final es cada uno, y la debemos de manejar cada uno, no los demás" sentencia.

"A Kiko y a Isa lo que les deseo es que tengan esa reconciliación lo más pronto posible, y que como hermanos, pues, estén juntos, se lleven bien, porque yo por lo menos es lo que inculco en los míos y desde luego así se han criado y así lo han demostrado. Entonces, eso es lo que me gusta para toda la familia, pero las cosas son como son y vienen como vienen. Pero bueno, que pasen una Feliz Navidad" ha zanjado, sin ocultar que le encantaría que los hijos de Isabel Pantoja tuviesen un acercamiento. Sus declaraciones, ¡en el siguiente vídeo!