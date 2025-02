Raquel Bollo y su total e incondicional apoyo a Anabel Pantoja en estos momentos

MADRID, 1 Feb. (CHANCE) -

Raquel Bollo también ha hablado ante la prensa sobre la delicada situación que está viviendo Anabel Pantoja y David Rodríguez tras conocerse que están siendo investigados por un presunto delito de maltrato infantil. La diseñadora ha sido muy sincera y ha mostrado todo su apoyo a la influencer.

"Voy a ser breve y concisa", comenzaba diciendo, advirtiendo a la prensa que su opinión es muy sólida: "Me parece que es un tema que no se debe de tocar. Anabel y su pareja, David, es verdad que conozco más a Anabel, pero hay que meter a los dos, quieren a su hija por encima de todo", explicaba.

Además, confesaba que "ha sido una niña deseada, es una niña amada, y no voy a entrar en nada más. Me parece un tema muy delicado y se puede hacer demasiado daño", dejando claro que cuando pase esta situación volverá a Gran Canaria: "Hombre, por supuesto. Ahora ya que me quedo más tranquila".

Raquel aprovechaba las cámaras para pedir que "haya mucho respeto sobre este tema, que nos acordemos que como madre es maravillosa, ama a su hija por encima de todo, es una niña deseada y muy querida, su abuela igual, los abuelos paternos, su padre, todos".

Además, dejó claro que "no pongo en duda para nada" la faceta como padres de los jóvenes, algo que tiene "clarísimo", tanto que no pone solo la mano por la influencer y amiga: "yo por Anabel pongo mi cuerpo entero".