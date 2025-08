Raúl Castillo, enamorado de la hija de Ana Obregón: "Mi sobrina, yo me la como, es preciosa"

MADRID, 5 Ago. (CHANCE) -

Sin lugar a dudas este verano está siendo especialmente feliz para Ana Obregón que está disfrutando de estos meses completamente volcada en el cuidado de su hija Ana Sandra de la que está completamente enamorada. Al igual que ella, también el círculo más cercano de la actriz están disfrutando de los primeros logros de la pequeña a la que sienten como un miembro más de la familia. En esta ocasión era el íntimo amigo de Ana, Raúl Castillo, el que solo tenía palabras de cariño hacia la pequeña durante su participación en la gala solidaria de la asociación Infancia sin Fronteras que tuvo lugar en Marbella.

"Mi sobrina. Yo me la como. Preciosa. Es la niña más bonita del mundo. A mí se me cae la baba. Cuando estoy con ella, de verdad, es incomparable como me siento" reconocía Ra ante las cámaras de Europa Press. "Es una niña muy especial. Es maravillosa, es guapísima, divertida, con mucha vida, con mucha felicidad, con mucho amor" añadía reconociendo que el entorno más cercano de Ana está encantada con la pequeña.

Felices por Ana Obregón y el momento que está viviendo gracias a la 'luz' que le ha traído a su vida la llegada de Ana Sandra, Ra aseguraba que la pequeña ha sido una gran alegría para todos, no solo para la actriz: "Anita nos ha traído a todos, principalmente a ella, mucha felicidad, mucha alegría y mucha ilusión, mucha ilusión. Y es lo mejor que ha pasado en los últimos años, sin lugar a dudas, porque es un regalo de la vida".