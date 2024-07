La relación entre Tita Cervera y su hijo Borja Thyssen, "completamente nula" desde hace 3 meses

MADRID, 11 Jul. (CHANCE) -

Las hijas mellizas de Tita Cervera, Carmen y Sabina Thyssen, cumplieron 18 años el pasado 6 de julio. Y, es innegable, al alcanzar la mayoría de edad se han convertido en dos personajes de interés mediático, principalmente Carmen, llamada a convertirse en la 'sucesora' de su madre al frente de su multimillonario legado. Algo que pareció confirmar la joven sustituyendo por primera vez a su madre en la inauguración de una exposición en Sant Feliu de Guixols, Girona, horas antes de su cumpleaños.

Firme, segura y preparada, la hija de la baronesa ha dado un paso al frente que podría no haber sentado del todo bien a su hermano Borja Thyssen, que según han revelado en 'Espejo público' estaría "incómodo" con el protagonismo que está adquiriendo Carmen como 'heredera' de su madre.

Como ha señalado la periodista Pilar Vidal, la relación entre el marido de Blanca Cuesta y sus hermanas "es bastante distante". "No hay buena relación. No tienen un trato cercano y no es fluida. Si dijéramos lo contrario estaríamos mintiendo. Yo creo que se reúnen en los momentos clave, cuando está toda la familia, pero no creo que se 'whatsappeen', ni que se llamen, ni nada de nada” ha asegurado.

Pero Borja no solo está distanciado de Carmen y Sabina -con las que nunca habría tenido demasiado contacto-, sino también de Tita, con la que Paloma Barrientos afirma que no se habla desde hace tres meses. Tal y como ha desvelado en 'TardeAR', la relación entre madre e hijo es "completamente nula" y "absolutamente tensa" y se hace "visible" después de que la baronesa dejase entrever que su hija Carmen podría ser su "sucesora". "En el epicentro de esta discordia se encuentra como siempre el dinero" asegura.

Borja, heredero del barón Thyssen, "controla el 30% de las empresas del entramado familiar y recibe una cantidad porque en la colección Carmen Thyssen también entra él". Pero como ha destacado la periodista "ahora Tita tiene una edad y quiere dejar solucionado absolutamente todo el tema de la herencia". Algo que no estaría siendo sencillo teniendo en cuenta la tensión que hay en estos momentos entre madre e hijo.