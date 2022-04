Rocío Carrasco, ¿dispuesta a un acercamiento a Olga Moreno en su 45 cumpleaños? ¡Su contundente respuesta!

MADRID, 29 Abr. (CHANCE) -

Rocío Carrasco cumple 45 años este 29 de abril y, se podría decir, está en uno de los mejores momentos de su vida. Gracias a la desgarradora docuserie en la que contó la terrible verdad de su matrimonio con Antonio David Flores y los dramáticos episodios que vivió tras su separación, la hija de Rocío Jurado es otra.

Se ha quitado un peso de encima explicando el por qué de su silencio en los últimos 20 años y los motivos por los que no tiene ningún tipo de relación con sus hijos Rocío y David Flores, y se le nota. Renovada, con una fuerza y una sonrisa que hacía mucho que no le veíamos, Rocío ha cogido el timón de su vida, ha retomado sus compromisos profesionales y cada vez es más habitual verla disfrutando de planes con amigos y con Fidel Albiac, que continúa siendo su mejor apoyo.

Su 45º cumpleaños coincide con los preparativos del concierto 'Mujeres cantan a Rocío Jurado' que, tras su éxito en Madrid el pasado 8 de marzo, se celebrará el próximo 11 de mayo en el Cartuja Center de Sevilla y contará con voces tan importantes como las de Marta Sánchez, Lorena Gómez, María Toledo, Rosa López o Pasión Vega. Y precisamente gracias a este ilusionante proyecto la hemos podido felicitar - por adelantado - y preguntarle cómo celebrará su día y con quien soplará las velas aunque, fiel a su discreción, ha dado la callada por respuesta con una tímida sonrisa.

Lo que sí podemos adelantar es que celebrará su cumpleaños en Madrid, a donde la vimos llegar con Fidel Albiac en la tarde de este jueves tras un viaje exprés a Sevilla para presentar el concierto en el que está volcada en estos momentos.

Una fecha redonda en la que, imaginamos, no recibirá la felicitación de su hija Rocío - con la que sigue sin tener ningún tipo de relación, aunque en los últimos tiempos ha decidido que no va a volver a hablar públicamente de ella - noticia en los últimos días tras la exclusiva que Olga Moreno ha concedido hablando de su separación de Antonio David y de la traición del excolaborador con Marta Riesco.

Un tema espinoso sobre el que Rociíto prefiere no entrar, aunque sí se reafirma en sus palabras sobre su exmarido, asegurando que "quien avisa no es traidor" y ella ya advirtió a Olga de la que se le venía encima: "Yo he dicho que no deberíais de creerlo, pero bueno. Cada uno…" apunta en referencia a Antonio David.

Riéndose cuando le preguntamos sí se dejaría entrevistar por Marta Riesco, la hija de Rocío Jurado también ha confesado que no perdonaría a Olga si ésta se disculpase públicamente con ella porque "perdonar perdona Dios" y, por lo que parece, no estaría dispuesta ni a tomarse un café con la sevillana ni a tender puentes con ella: "Los Puentes de Madison es una película buenísima".

Eso sí, sobre su hija Rocío, ni una palabra y, aunque desvela que el próximo domingo, día de la Madre, tendrá muy presente a Rocío Jurado - "siempre la recuerdo" afirma - no responde a si espera alguna felicitación por parte de sus hijos.

"Yo estoy bien e imagino que me váis a seguir viendo en televisión" adelanta, sin querer contarnos nada de la segunda parte de su docuserie que "supone", podría estrenarse pronto. ¡Dale al play y no te pierdas sus declaraciones!

