Rocío Carrasco, su sonora carcajada al escuchar la respuesta de Raquel Mosquera

MADRID, 4 Jul.

La nueva docuserie de Rocío Carrasco, 'En el nombre de Rocío', continúa dando mucho que hablar y, tras cargar contra sus tíos Amador y Gloria Mohedano en los dos primeros episodios, le ha tocado el turno a la viuda de Pedro Carrasco, Raquel Mosquera. Implacable y más clara que nunca, la hija de Rocío Jurado tacha a la peluquera de "mentirosa" y "manipuladora" y la acusa de tener "absorbido" a su padre: "No sé si estaba arrepentido de haberse casado o directamente de haberla conocido, pero que estaba arrepentido, eso seguro" ha asegurado.

Unas declaraciones que continuarán en el próximo capítulo de la docuserie y a las que Raquel no ha tardado en contestar en el plató de 'Viva la vida', manteniendo que ella jamás ha mentido en todo lo que ha contado a lo largo de estos años sobre la relación de Pedro con su hija y que para demostrarlo está dispuesta a someterse a un polígrafo gratuitamente.

"El amor se demuestra en vida y no con documentales. Por supuesto que Pedro adoraba a su hija, pero también me adoraba a mí y es mentira que su padre se hubiese arrepentido de haberse casado conmigo. Lo dice para hacerme daño porque es así. La enfermedad más grande es la del odio, eso sí que es para tratar" ha apuntado dolida por las insinuaciones que ha hecho Rocío de que no está bien; algo que ella niega: "Yo lo llevo muy bien, estoy en manos de un psiquiatra, trabajando, sacando a mis hijos y mi negocio adelante. No como tú y el que tienes al lado, que vivís de documentales y de programas".

Asegurando que no tiene "miedo a nada ni a nadie y menos a tí" y advirtiendo a la hija de Rocío Jurado que todo lo que diga sobre ella lo tendrá que "demostrar en un juzgado", Raquel sostiene que Pedro la quería más a ella que a Rocío porque "siempre estuve con él, en sus mejores y en sus peores momentos". Y"o todo lo que he dicho de Pedro han sido cosas buenas, no como ella que dijo que cuando estaba embarazada su padre le dio una bofetada, o que su padre tenía problemas con la bebida" ha añadido desafiante.

Unas declaraciones a las que Rocío Carrasco ha reaccionado con una sonora carcajada cuando le hemos comentado que Raquel está dispuesta a someterse gratis al polígrafo para demostrar su verdad.

Y es que no está dispuesta a que nadie enturbie su felicidad tras la inauguración del Museo de Rocío Jurado en Chipiona; un sueño cumplido - "totalmente" admite - tras el que ya ha regresado a su casa. Ha sido precisamente en la estación de tren de Jerez de la Frontera donde Rocío, acompañada por Fidel Albiac, nos ha contado que "todo salió muy bien, fue muy bonito y la gente muy contenta".

Sobre Raquel Mosquera y su contundente respuesta, risas pero ni una palabra, ya que prefiere esperar a que se emita el cuarto episodio de su docuserie para que veamos qué tiene que decir sobre la viuda de su padre. Eso sí, a pesar de no tener ganas de hablar, Rocío sí ha querido salir al paso de los comentarios por la llamativa ausencia de Las Campos en la inauguración del museo de su madre: "Teresa no podía, Terelu trabajaba y Carmen sí estuvo ayer con nosotros".

Y si no ha querido responder a la peluquera, tampoco a Rosa Benito - que le lanzó varios dardos a través de sus redes sociales asegurando que una madre tiene que perdonar todo - ni a Amador Mohedano, que ha asegurado que no le hace falta ir al museo para conocerlo porque lo montó él, demostrando que nada va a ensombrecer su felicidad tras la emocionante jornada que vivió este sábado en Chipiona. ¡El momento, en el siguiente vídeo!

