Rodolfo Sancho, sus primeras palabras tras las duras acusaciones de Silvia Bronchalo

Archivo - Rodolfo Sancho durante el estreno de la nueva película ‘Los Futbolísmos 2. El misterio del tesoro pirata’, una nueva entrega de la saga basada en las novelas infantiles, a 29 de julio de 2025, en Madrid (España). - EUROPA PRESS REPORTAJES - Archivo

MADRID, 11 Mar. (CHANCE) -

Entregado de nuevo al trabajo y luciendo la mejor de las sonrisas, así hemos visto a Rodolfo Sancho en su llegada al aeropuerto de Málaga hasta donde se ha desplazado para participar en el Festival de Cine de la ciudad. Después de haber dedicado muchos meses de su vida a la defensa de su hijo, Daniel Sancho, tras ser acusado del asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta, el actor está retomando poco a poco la rutina y sus compromisos profesionales en la interpretación.

Intentando desviar el foco hacia su trabajo, Rodolfo ha tenido que hacer frente a nuevas acusaciones de su ex mujer, Silvia Bronchalo, que se sentaba recientemente en el plató de 'De Viernes' para hablar de los inicios de su relación y lo sucedido con su hijo. "Para mí fue complicado también criar a un niño porque era muy joven" reconocía durante la entrevista subrayando que "si pudiera volver a atrás, cambiaría muchas cosas". Reconociendo que llevaba más de 12 años sin hablar con Rodolfo hasta lo sucedido con su hijo, Silvia también explicaba que la relación con su hijo hasta entonces era nula: "No sé que tipo de vida llevaba mi hijo antes de... antes de esto". Ante estas duras acusaciones, Rodolfo se ha mostrado claro reaccionando a estas palabras con rotundidad: "No me interesa nada, la verdad".

Sin mediar palabra sobre Daniel y la situación que vive ahora en Tailandia donde cumple cadena perpetua por el asesinato premeditado, descuartizamiento y ocultación del cadáver del cirujano ocurrido en agosto de 2023, Rodolfo reconocía que está feliz de volver a Málaga por motivos profesionales: "Conozco mucho esta tierra". Además, el actor reconocía que tiene muchas ganas de disfrutar al máximo de la ciudad e incluso probar los platos más típicos de la gastronomía como los espetos: "Eso estaría bien".