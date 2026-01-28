Rosario Flores, primeras palabras sobre el embarazo de su hija Lola: "Estoy muy emocionada, como loca"

Rosario Flores en la gala benéfica en apoyo a las mujeres en la industria musical de Spotify Equal en el Teatro Joy Eslava - EUROPA PRESS

MADRID, 28 Ene. (CHANCE) -

Se ha hecho esperar, ya que hace varias semanas que salió a la luz que su hija Lola Orellana está embarazada de su primer hijo, pero Rosario Flores por fin se ha pronunciado sobre el gran momento personal que está viviendo a la espera de convertirse en abuela. La artista ha reaparecido este martes en la gala benéfica de Spotify Equal en apoyo a las mujeres de la industria musical en el Teatro Joy Eslava y, con una gran sonrisa que lo dice todo, ha confesado que está "como loca" por la llegada de su primer nieto.

"Estoy emocionada, emocionada. Yo creo que me voy a volve loca. Eso me están diciendo, que me voy a volver loca y seguramente me volveré" ha reconocido, convencida de que será una abuela "muy buena": "Estando mucho con mi niña, disfrutándola a todo momento. Porque además ya cuando te viene esta edad, los niños son como la alegría de la vida. Y que miras las cosas de verdad y disfrutas las cosas con mucho más" se ha sincerado, dejando entrever que Lola -que lleva una vida alejada del foco mediático junto a su pareja Cosme Daniel, también artista y con el que mantiene una discreta relación desde hace años- espera una niña.

"Yo soy muy de niños, a mí me encantan los niños y nosotros somos muy familiares. Así que viene recibiéndola todos con mucho amor y esperándola" ha añadido, revelando que todo el clan Flores está deseando verle la carita al nuevo miembro de la familia.

Respecto a cómo se encuentra su hija, Rosario ha asegurado que "lo está llevando muy bien, muy tranquila y muy contenta, sobre todo y muy ilusionada, que eso es lo más importante". "Así que nada, ya me queda muy poquito" ha apuntado, desvelando que Lola ya se encuentra en la recta final del embarazo.

Y en una noche en la que las mujeres en la música eran las protagonistas, la cantante de 'Qué bonito' ha recordado a su madre, Lola Flores, reconociendo que para ella es su gran referente, aunque también ha destacado nombres como "Tina Turner, Rocío Jurado, María Jiménez, o Rosalía", afirmando que por el momento no se plantea si su nieta seguirá sus pasos en el mundo de la canción. ¡Dale al play y no te pierdas sus declaraciones!