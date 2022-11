Sofía Ellar sobre Rocío Carrasco: "Solo puedo estar agradecida"

MADRID, 27 Nov. (CHANCE) -

Sofía Ellar estuvo esta semana en la presentación del nuevo trabajo de sus amigos de Taburete y no podíamos dejar pasar la ocasión de preguntarle por su amiga, Rocío Carrasco, quien asistió también a la presentación de su nueva canción. La artista se mostró algo reticente a hablar de este vínculo que le une a la hija de 'La más grande'.

"Yo es que no me llevo mal con nadie. Tengo amigos, levanto una piedra y me llevo bien con todo el mundo. No me gustan las etiquetas para nada y para eso me considero, libre" nos comentaba cuando le preguntábamos por su amistad con Rocío, dejando claro que no suele prejuzgar a la gente y, en este caso, con Rocío tampoco lo hizo.

Sofía nos desvelaba cómo conoció a Rocío Carrasco: "la conocí en el homenaje a su madre y la verdad que agradecí mucho la canción que me dieron que era la que yo pedí, que me ha acompañado mucho. Solo puedo estar agradecida" y desde entonces, parece que han comenzado una bonita amistad.

A pesar de su buena relación, Sofía no ha querido hablarnos mucho de su relación con la hija de Rocío Jurado: "pues yo solo puedo hablar de mí como mi carrera y mi carrera personal. Si me preguntas por lo mío. Soy una persona que no me gusta nada y menos delante de una cámara atreverme a opinar sobre el estado de otra persona. Prefiero mantenerme y que ella os demuestre está bien o no, todo se ve"... ¿por qué esta discreción a la hora de hablar de su amistad con Rocío?

