¡Sorprendente! Víctor Elías asegura no haber visto las fotografías de la Princesa Leonor en bikini

MADRID, 13 Abr. (CHANCE) -

A pesar de que la Reina Letizia es prima segunda de Víctor Elías y de estar invitada a su boda con Ana Guerra, la monarca no se dejó ver... pero eso no significa que el matrimonio guarde un gran cariño a la monarca y a todos sus familiares.

El músico se ha dejado ver en el Festival de Cine de Ibiza y allí ha sido preguntado por las fotografías de la Princesa Leonor en bikini, pero ha sorprendido respondiendo que "no las he visto" porque "no tenemos tiempo para otra cosa, yo lo único que hago por las noches cuando llego a casa es ponerme las noticias antes de dormirme y en las noticias no hablan de eso y no he visto nada", pero ha asegurado que ha hecho lo que cualquier chica de su edad: "Pues lo normal, ¿no? Con 18 años y 19 año, pues lo normal". "Yo abogo la normalidad por encima de todo", concluía.

Además, el joven ha hablado del lapsus que tuvo Lydia Lozano al confundirle con Fran Perea cuando se refería al marido de Ana Guerra en una de sus últimas entrevistas. Un momentazo que se ha hecho viral y que no le ha molestado: "Me hace mucha gracia, la verdad, yo creo que ya se ha confundido varias veces la pobre, pues bueno, yo creo que nada, es un amor, ya sabemos cómo es Lydia, que se confunde, pero vamos, es una tía súper cariñosa".

Por último, sobre sus primeros meses casados, el músico ha comentado que "casado no cambia nada, pero bueno... como los dos amamos mucho lo que hacemos y los dos somos muy felices con lo que hacemos, entendemos mucho cuando el otro está haciendo lo que más le gusta del mundo".