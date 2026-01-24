Susana Uribarri, sobre Julio Iglesias: "Jamás busca guerras, pero si le meten en la guerra es el mejor guerrero"

Susana Uribarri - EUROPA PRESS

MADRID, 24 Ene. (CHANCE) -

Muchos han sido los rostros conocidos que han mostrado por redes sociales su opinión tras conocer que la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha archivado las diligencias contra Julio Iglesias. Susana Uribarri, gran amiga de la familia, ha hablado ante los micrófonos de Europa Press sobre lo que significa esta noticia para todas las personas que quieren al artista.

"Mucha paz, mucha tranquilidad y muy feliz", aseguraba Susana cuando le preguntaban que sentía al conocer la decisión de la Fiscalía, pero lanzaba una pregunta al aire: "El daño reputacional que le han hecho, a ver quién lo repara, quién lo repara, eso es muy, muy duro".

Susana confesaba que todos los allegados al artista están contentos "sobre todo también por él y por su familia, que no se merecían esto" porque "esto ha sido una cosa fuera de lo común, de lo normal, vamos a ver cómo prosigue".

Susana recordaba que "el daño reputacional" que ha tenido el artista estos días "no tiene por dónde cogerlo" y recordaba que "Julio es una persona que jamás busca guerras, pero si le meten en la guerra, es el mejor guerrero. O sea que... irá por todas, seguramente".