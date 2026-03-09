Susanna Griso desvela cómo está Sonsoles Ónega tras la muerte de su padre: "No estaba preparada para encajar ese golpe"

Susanna Griso - EUROPA PRESS

MADRID, 9 Mar. (CHANCE) -

Amiga y clienta de la 'Discarlux', Susanna Griso no se perdió hace unos días el almuerzo con el que la empresa de productos cárnicos ha celebrado por todo lo alto su XX aniversario en un conocido restaurante de Madrid con la presencia de rostros conocidos como María Zurita, Arturo Valls, Carlos Latre, Albert Rivera, o Vicente del Bosque entre otros.

Acompañada por su prometido Luis Enríquez Nistal, y confesando entre risas que lo único que tiene por el momento es el anillo de compromiso tras bromear con "¿pero estoy preparando una boda?" para no dar más detalles sobre los preparativos de su 'sí quiero' -previsto para el próximo 25 de julio en la Costa Brava-, la presentadora de 'Espejo Público' se ha pronunciado sobre el posible regreso del Rey Juan Carlos a España, y sobre el revés sufrido por su compañera Sonsoles Ónega tras la muerte de su padre, el periodista Fernando Ónega.

"No sé si tiene mucho interés él personalmente en volver, le gustaría pasar tiempo, me consta que le gustaría dormir en la Zarzuela con su familia, pero no creo que tenga intención de instalarse aquí todo el año. Lo que sí me aseguraron es que vendría a las regatas y que a partir del mes de marzo o mayo lo íbamos a ver mucho, ahora como está el espacio aéreo en los países del Golfo Pérsico cerrado, pues no sé qué facilidad va a tener para eso" ha comentado sobre el Emérito, convencida de que aunque entre sus planes está venir más a menudo a nuestro país, su intención no sería establecer su residencia fiscal aquí.

Respecto a las informaciones que apuntan a que don Juan Carlos habría transmitido su deseo de que le gustaría ser enterrado en Granada junto a los Reyes Católicos Isabel y Fernando, Susanna ha reconocido "que a mí me ha llamado mucho la atención porque no tiene que ver con las memorias". "Pero lo que se nos ha contado es que fue un comentario, un chascarrillo que hizo con un amigo, pero que en ningún caso su intención" ha apuntado.

Tras el fallecimiento de Fernando Ónega el pasado martes, la presentadora, que tiene una maravillosa relación con Sonsoles Ónega y no dudó en acudir a la capilla ardiente del emblemático periodista para estar al lado de su compañera en este durísimo trance, ha revelado que la ganadora del Premio Planeta está "muy triste pobre, muy tocada. No sé si la familia estaba preparada para encajar ese golpe. Nunca lo estás, pero es verdad que Fernando tenía 78 años".

"Todos creíamos que tenía mucho por delante, ¿no? Referente absoluto, maestro, buena gente, cariñoso, empático. Yo le recuerdo cuando entré en Antena 3, porque a él entonces le pasaron de presentar las 9 a la madrugada y a veces entraba a las 12, otro día a la 1, otro a las 2 y para mí siempre ha sido un referente, porque le he leído toda la vida en La Vanguardia, le he escuchado en la radio, he trabajado con él en Antena 3 y vamos, siempre me ha parecido que su opinión mesurada, aterciopelada como su propia voz, porque es una opinión con matices, hoy en día es más necesaria que nunca. Fue el arquitecto, digamos, de la transición en cuanto a la narrativa y ojalá ese espíritu se mantenga más allá" ha destacado emocionada.