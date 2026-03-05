Tamara Falcó e Íñigo Onieva aterrizan en Madrid tras su aventura en Japón - EUROPA PRESS

MADRID, 5 Mar. (CHANCE) -

Tamara Falcó e Íñigo Onieva ya están de vuelta en Madrid después de su viaje exprés a Tokio, donde el empresario ha sumado un nuevo reto deportivo: la Maratón de Tokio, una de las carreras más exigentes y emblemáticas del mundo, en la que la marquesa volvió a ejercer de animadora de lujo en meta, como ya hizo en Nueva York, Berlín o Londres. Tras unos días instalados en un lujoso hotel con vistas al Palacio Imperial y al skyline de la capital japonesa, la pareja ha puesto fin a esta escapada marcada por el deporte, el turismo y algún que otro contratiempo logístico.

La influencer, muy activa en redes durante el viaje, confesó que vivió un pequeño susto cuando perdió el móvil en el tren bala que les llevaba a Kioto, un percance que finalmente se solucionó, pero que convirtió su visita a la ciudad en una parada casi fugaz antes de poner rumbo a Shanghái para poder volar de regreso a Madrid, después de que se cancelara su primer vuelo.

Este jueves, las cámaras de Europa Press captaban el regreso del matrimonio a la capital: el empresario llegaba andando solo por la terminal del aeropuerto de Madrid, empujando un carro cargado de maletas, y se limitaba a valorar el viaje con un escueto "todo muy bien, gracias", sin entrar en más detalles sobre la escapada ni sobre cómo han vivido los últimos días. Preguntado por la situación de sus cuñados, Ana Boyer y Fernando Verdasco, en Doha a raíz del conflicto bélico en la zona, optaba por el silencio y no daba ninguna pista sobre cómo se encuentran, ni tampoco quería desvelar si Isabel Preysler está preocupada por ellos o si atraviesa algún problema de salud tras las imágenes que han trascendido de la socialité en un hospital.

La marquesa, por su parte, aterrizaba en Madrid por la zona Premium y evitaba a toda costa ser captada por la prensa: acudía a recoger a su marido en coche, pero no se bajaba del vehículo en ningún momento para esquivar las cámaras y los micrófonos. Tampoco quiso hacer declaraciones sobre la situación de su hermana Ana ni sobre el estado de salud de su madre, manteniendo el hermetismo absoluto sobre el momento que atraviesa el clan.

La vuelta a casa no solo supone retomar la rutina, sino también estar presentes en unos días clave para el matrimonio: Onieva ultima la puesta en marcha de Vega Private Members Club, su nuevo y exclusivo club privado en la Milla de Oro madrileña, un proyecto de más de 1.000 metros cuadrados en la calle Lagasca concebido como punto de encuentro para directivos, inversores y rostros conocidos, donde la discreción y las relaciones profesionales serán la seña de identidad.