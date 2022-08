Tamara Falcó e Íñigo Onieva, reencuentro en Madrid tras sus atípicas vacaciones por separado

MADRID, 9 Ago. (CHANCE) -

Convertida en uno de los rostros del momento por el éxito que su docuserie, 'La Marquesa', está teniendo en Netflix desde su estreno el pasado 4 de agosto, Tamara Falcó se encuentra de nuevo en Madrid tras unas vacaciones muy especiales en Bosnia, donde ha peregrinado al Santuario de la Virgen de Medjugorje para celebrar su fe cristiana.

Un viaje en el que no ha contado con la compañía de su novio, Íñigo Onieva, que prefirió pasar su descanso estival recorriendo Turquía y Líbano con unos amigos, como él mismo ha compartido a través de sus redes sociales. Turismo, arte, largas jornadas en el mar y sobre todo mucha diversión mientras Tamara, con la que ya suenan campanas de boda, cultivaba su religiosidad en Medjugorje.

Unas atípicas vacaciones por separado que no implican ningún distanciamiento en la pareja, que atraviesa el momento más dulce de su noviazgo a punto de celebrar su segundo aniversario. De regreso en Madrid, hemos pillado a la pareja disfrutando de un tranquilo paseo por los alrededores de su domicilio y, a pesar de que guardan silencio sobre los insistentes rumores de compromiso, parece que se traen un nuevo proyecto entre manos.

Y es que la pareja busca oficina por el madrileño barrio de Las Salesas - donde residen a la espera de que Tamara reciba su lujoso ático en Puerta de Hierro, al que se mudará en los próximos meses - y después de recorrer la zona y estar atentos a cuantos carteles de "Se alquila" veían, visitaron un diáfano local muy cerca de su nidito de amor, donde permanecieron largo rato.

Muy discreta, la Marquesa de Griñón ha evitado contarnos cuáles son los próximos proyectos con los que nos sorprenderá - tras estrenar su reality en Netflix, lanzar una exitosa colección de moda en colaboración con 'Pedro del Hierro' y reformar el Palacio El Rincón para convertirlo en un efímero restaurante - ni si va a alquilar una oficina con Íñigo.

Sin embargo, sí nos ha hablado sobre su lesión en el hombro, desvelando que todavía no ha pasado por quirófano porque es un problema que no reviste gravedad aunque sí le molesta al realizar ciertos movimientos: "No me he operado pero me operaré, porque en realidad el hombro lo utilizas todo el tiempo".

Sonriente y tan elegante como de costumbre, Tamara lució un vestido midi de corte camisero y manga larga en marrón chocolate con cinturón de Hermès marcando cintura y, a pesar de su complicidad con Íñigo, ha evitado pronunciarse sobre los rumores de boda que les persiguen después de recibir el ramo de novia en las tres últimas bodas a las que han asistido. ¡El momento, en el siguiente vídeo!

